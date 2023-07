Empreendedorismo

Prefeitura realiza parceria com programa “Ela Pode”, do Google e leva capacitação para mulheres em vulnerabilidade social

19/07/2023 | 10:00 | 12

Visando a melhoria na qualidade de vida e estimulando conceitos como empreendedorismo, empregabilidade e empoderamento para mulheres em vulnerabilidade social, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), está apoiando o programa “Ela Pode”, realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora em parceria com o Google, realizando capacitações gratuitamente.

Nesta segunda-feira (17) aconteceu o primeiro encontro, no período da noite, na Escola Municipal Afonso Pereira para um grupo formado por 120 mulheres, moradoras do bairro de Mangabeira. O conteúdo é ministrado pela economista Angélica Costa, multiplicadora do programa “Ela Pode”, que destacou a vontade de aprender das alunas e o apoio dado pela gestão municipal ao momento. “Estamos ensinando sobre como melhorar os negócios, como se apresentar melhor ao mundo do trabalho e já é nítido o quanto a união entre essas mulheres iniciou um processo de despertar de potencialidades”, falou. A capacitação acontecerá durante três semanas.

As participantes das aulas estão recebendo todo o apoio para que possam com tranquilidade absorver os conteúdos, com a Sedes oferecendo alimentação, transporte e cuidado aos filhos das que precisaram levá-los ao local. “As mulheres são uma mola importante do mundo do trabalho e para nós da Prefeitura é prioridade que elas tenham à disposição as ferramentas para que possam navegar melhor. Essa parceria com o Instituto e com o Google dá respaldo para o que queremos, que é a emancipação social e financeira delas e de suas famílias”, reforçou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social.

Uma das alunas é Fabiana Gomes, que trabalha como auxiliar de serviços gerais e com a venda de bolos. Ela elogiou a iniciativa e os primeiros conhecimentos recebidos pretende já colocar em prática. “O que mais me marcou neste primeiro dia foi a questão do quanto é importante ter uma boa imagem para vender o produto para que chame a atenção do consumidor”, reforçou.