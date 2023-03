Prefeitura de Sorocaba e CIEE abrem processo seletivo para estágio na área da Educação – Agência de Notícias – MAUÁ AGORA!

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Recursos Humanos (Serh) e da Educação (Sedu), em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo a vagas de estágio de nível Superior na área da Educação. As inscrições vão até as 23h59 do dia 15 de março.

As provas serão realizadas on-line, no mesmo período das inscrições, podendo ser feitas a qualquer dia nesse prazo, incluindo sábados, domingos ou feriados.

As oportunidades disponíveis são para estudantes que estão cursando Ensino Superior em: Pedagogia (Licenciatura), Pedagogia (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Letras Português (Licenciatura), Letras – Português/Inglês (Licenciatura), Letras – Português/Espanhol (Licenciatura), Letras Português/Francês (Licenciatura) e Matemática (Licenciatura).

Os estagiários contratados serão remunerados com bolsa-auxílio, no valor de R$ 900, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 184,80. A carga horária a ser cumprida é de cinco horas diárias.

Para se inscrever e fazer a prova on-line, basta acessar o link: https://portal.ciee.org.br/. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].

