Eu Posso Aprender

Prefeitura de João Pessoa e TRT-13 promovem capacitações profissionais para mulheres

03/03/2023 | 20:00 | 43

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realizou uma manhã de capacitações profissionais, nesta sexta-feira (3), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região). As atividades foram destinadas a 22 mulheres de comunidades do Alto do Mateus e do quilombo de Paratibe, e aconteceram dentro da programação da primeira edição do projeto Emprega Margaridas, promovido pelo TRT.

A Sedest esteve presente com a equipe do programa Eu Posso Aprender, que ministrou duas palestras voltadas para empregabilidade: ‘Como elaborar um currículo vencedor’, com a facilitadora Sandra Carvalho; e ‘Como se comportar na entrevista de emprego’, com Lucas Meirelles. A ação aconteceu nas dependências da Escola Judicial do TRT-13 (Ejud13) e encerrou o Emprega Margaridas, que teve início na última quarta-feira (1º).

“Foi com muita alegria que recebemos o convite do Tribunal para somar forças nessa iniciativa tão importante, que ofereceu uma série de ferramentas a jovens mulheres em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de prepará-las para o mercado de trabalho. Muito mais do que capacitar mão de obra, o Eu Posso Aprender tem a missão de estimular o protagonismo da nossa gente. E levamos a essas mulheres esse recado, de que elas podem viver grandes histórias de sucesso”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Conhecimento – Entre as participantes estava Maiara Leal de Lima, de 35 anos, moradora do Alto do Mateus. Por muito tempo, ela trabalhou na informalidade. “Mas não quero mais isso pra mim. Hoje, busco oportunidades no mercado formal. E tudo que aprendi aqui nas palestras ajudou a abrir minha mente. Além disso, os profissionais envolvidos nos acolheram muito bem. Às vezes, nos sentimos excluídas, mas a atenção que eles tiveram conosco, nos deixou bastante alegres”, contou.

Já Isabelly Ramos, de 24 anos, que reside no quilombo de Paratibe, terminou o curso técnico de enfermagem em 2020. De lá para cá, ela concilia a busca por uma oportunidade de emprego com uma maratona de estudos para concursos. “Tudo que assisti aqui no projeto foi muito interessante. Nas palestras desta sexta, aprendi sobre como construir um currículo mais objetivo, pensando em quem irá recebê-lo”, disse.

Projeto – O Emprega Margaridas é uma ação desenvolvida pela Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos (Aspros) do TRT-13. Na quarta-feira (1º), as participantes receberam orientações a respeito de noções básicas de ferramentas tecnológicas que serão úteis em diversas funções profissionais. Já na quinta-feira (2), uma equipe do Sebrae Paraíba ministrou uma palestra sobre empreendedorismo. A programação seguiu nesta sexta, com o Eu Posso Aprender.

“Mas a ação não se encerrará aqui. As mulheres que recebemos continuarão a vir ao TRT-13 para aplicar os conhecimentos adquiridos nesses três dias. Além disso, faremos outras edições do Emprega Margaridas com meninas de outras comunidades”, garantiu a coordenadora da Aspros, Jamilly Cunha.

Vaulene Rodrigues acrescentou que a Sedest seguirá à disposição do projeto, oferecendo não apenas capacitações, como também o suporte de outros programas da secretaria. “Inclusive, queremos cadastrar todas as participantes no Sine-JP, para que possam receber encaminhamentos para processos seletivos e, devidamente capacitadas, ter a oportunidade de concorrer e conquistar a tão almejada vaga de emprego”, concluiu.