Música

Joca do Acordeon leva mais de 60 anos de experiência ao Sabadinho Bom

24/02/2023 | 13:00 | 46

O projeto Sabadinho Bom, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), traz como atração o instrumentista Joca do Acordeon. A apresentação, que é gratuita e livre para todos os públicos, acontece na Praça Rio Branco, no Centro de João Pessoa, a partir do meio-dia.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, lembra que o Sabadinho Bom retoma suas atividades após o Carnaval e, com esse retorno, a Funjope mantém o seu compromisso de dar sempre continuidade ao projeto que é um sucesso.

“Todos os sábados, temos, na Praça Rio Branco, a garantia de uma festa pública consolidada e que atrai um público muito especial, cativo, que gosta de choro e de samba. Isso tudo nos deixa muito satisfeitos porque o Sabadinho Bom é um grande sucesso. Joca é um mestre nessa área e vai, seguramente, contribuir muito para o fortalecimento do nosso projeto”, diz.

“Vamos tocar muitos chorinhos, mas vai ter forró também”, promete Joca do Acordeon, artista veterano, com mais de 60 anos de uma carreira dedicada à cultura popular e que vai levar toda sua experiência musical para o público fiel do Sabadinho Bom.

O artista, natural do município de Queimadas, na Região Metropolitana de Campina Grande, é considerado um dos grandes mestres da música. Para completar a programação, ele vai contar com a companhia dos instrumentistas Potyzinho Lucena, no cavaquinho; Jônatas de Andrade, na bateria; e Eduardo Fiorussi, no violão de 7 cordas.

“O projeto Sabadinho Bom é muito bom”, resume o instrumentista Joca do Acordeon, que já participou de outras iniciativas da Funjope, a exemplo do Sol Maior, que tem o Hotel Globo como cenário, e do próprio Sabadinho. O artista é referência regional na sanfona e é também arranjador em gravações de artistas paraibanos consagrados, a exemplo de Dejinha de Monteiro e Livardo Alves.