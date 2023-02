Caixa anuncia suspensão definitiva de empréstimo do Auxílio Brasil

Compartilhe















A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão definitiva de empréstimo aos beneficiários do Auxílio Brasil, programa que voltou a ser chamado de Bolsa Família.

Novas contratações já haviam sido suspensas, mas de modo temporário, pelo banco em janeiro para revisão de critérios.

Os contratos já firmados, contudo, não passarão por mudanças. As prestações serão descontadas de modo automático no pagamento do benefício.

No começo de janeiro, o governo anunciou que os endividados do consignado do Auxílio Brasil seriam incluídos em um programa chamado de Desenrola Brasil, que surgiu com a promessa de resolver o problema de endividamento dos brasileiros.

