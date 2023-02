AGENDA DE JOGOS DE HOJE (24/02) ONDE ASSISTIR Estaduais, EUROPEUS, ARGENTINO, MEXICANO – BOLA ROLANDO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

AGENDA DE JOGOS DE HOJE, HOJE (24/02)

ARGENTINA Liga Profissional

21:00 Belgrano x Tigre LIVE 21:00 Rosario Central x Godoy Cruz

MÉXICO Liga MX – Encerramento

22:05 Necaxa x Querétaro

Campeonato Gaúcho

20:00 Grêmio x Novo Hamburgo Rodada 9 20:00 Brasil de Pelotas x Avenida Rodada 9

Campeonato Inglês

17:00 Fulham x Wolverhampton Rodada 25

Campeonato Espanhol

17:00 Elche x Betis Rodada 23

Campeonato Alemão

16:30 Mainz x Borussia Mönchengladbach Rodada 22

Campeonato Francês

17:00 Lille x Brest Rodada 25

Campeonato Português

17:15 Famalicão x Portimonense Rodada 22

Campeonato Brasileiro Feminino

20:00 Santos x Flamengo Rodada 1

Campeonato Capixaba

20:00 Desportiva Ferroviária x Serra Rodada 7

Campeonato Paulista Série A3

20:00 Bandeirante-SP x Matonense Rodada 10 20:00 Barretos x Desportivo Brasil Rodada 10

