Microcrédito social

Prefeitura de João Pessoa registra mais de 2,6 mil empreendedores inscritos em novo edital do Eu Posso

28/10/2022 | 20:00 | 69

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), encerrou, às 15h desta sexta-feira (28), as inscrições para o mais recente edital do programa de microcrédito social ‘Eu Posso’. Ao todo, foram 2.623 empreendedores cadastrados, sendo 2.000 como Pessoa Física, e 623 como Pessoa Jurídica. Agora, os proponentes têm até o dia 18 de novembro para anexarem toda a documentação exigida bem como os certificados de conclusão dos cursos obrigatórios.

As inscrições tiveram início na última terça-feira (25). De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Vaulene Rodrigues, esse foi o maior volume de inscritos em um só edital, desde a criação do Eu Posso.

“Ficamos muito felizes com o resultado registrado. Desenhamos um programa para contribuir com empreendedores dos mais variados segmentos, dando um empurrão para o desenvolvimento e expansão de seus negócios. E quanto mais pessoas alcançadas, mais vidas poderão ser impactadas, estimulando cases de sucesso e, inclusive, o aquecimento da economia local”, comemorou.

O programa é voltado para empreendedores formais e informais, maiores de 18 anos ou legalmente emancipados, residentes e domiciliados na capital paraibana; e pessoas jurídicas (MEI e ME), sediadas no Município de João Pessoa, com cadastro ativo junto à Receita Federal. No presente edital, foram oferecidas duas mil oportunidades para Pessoa Física, com linha de crédito que pode chegar a R$6 mil; e outras mil para Pessoa Jurídica, com teto de R$10 mil.

Jornada – Com a inscrição garantida, os proponentes agora precisam seguir a jornada do empreendedor, conforme determinado no edital. O próximo passo é anexar, até as 15h do dia 18 de novembro, toda a documentação exigida, além dos certificados de conclusão dos três cursos de capacitação obrigatórios. As aulas são on-line e estão disponíveis no site do programa, no endereço euposso.joaopessoa.pb.gov.br.

A diretora do Eu Posso, Priscilla Mendonça, orientou os empreendedores a reunirem todos os documentos com antecedência, para evitar imprevistos em cima da hora. “E também pedimos para que assistam aos cursos com atenção, que não apenas cumpram a etapa por obrigação, pois realmente elaboramos um conteúdo para que os proponentes levem como bagagem, para crescerem seus negócios com uma boa raiz, de forma sustentável”, destacou. A documentação e os certificados devem ser anexados no site. Aqueles que não cumprirem dentro do prazo, terão as inscrições indeferidas.

Após essa fase, os empreendedores aptos continuam a jornada com as etapas do plano de negócios, análise de crédito, entrega de certificado e concessão do crédito. Eles são assistidos por uma equipe técnica do programa no pós-crédito.

Documentação – Quem se inscreveu como Pessoa Física deve anexar documento de identidade com foto (RG, CNH ou carteira profissional); comprovante de Situação Cadastral no CPF; comprovante de residência em nome do proponente, dos pais ou do cônjuge (que pode ser de água, energia, telefone, fatura de cartão de crédito de até 90 dias ou contrato de aluguel com firma reconhecida do locador e locatário); certidão negativa municipal; e comprovante de conta bancária cuja titularidade seja do empreendedor e que contenham informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular.

Já os empreendedores inscritos como Pessoa Jurídica têm que anexar documentos dos sócios pessoa física (no caso de ME) ou do titular (no caso de MEI), conforme a documentação exigida para pessoa física; cartão CNPJ ou certificado de MEI e ME; comprovante do endereço comercial; certidões negativas municipal, estadual e federal; certificado de regularidade do FGTS Pessoa Jurídica; e comprovante de conta bancária Pessoa Jurídica que contenha banco, agência, número da conta e nome do titular.

O edital completo do programa pode ser conferido no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br.