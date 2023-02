BBB23: ENQUETE UOL REVELA QUEM SERÁ ELIMINADO NO PAREDÃO FRED NICÁCIO, GUSTAVO, DOMITILA

Assim que acabou o programa do BBB23, ao vivo da Globo, FRED NICÁCIO, GUSTAVO, DOMITILA ficaram sabendo sobre o primeiro paredão valendo desta edição de 2023. Na verdade, nesta semana também haveria um Paredão quádruplo, com indicação do líder, Big Fone, poder curinga e votaçãoda casa. E a enquete do UOL já se movimentou, imediatamente assim que acabou o programa para verificar quem vai sair entre FRED NICACIO, GUSTAVO, DOMITILA O público já começou a se mexer e, segundo informação do portal, haverá uma disputa acirrada.

O líder dessa semana é o CÉSAR BLACK, que venceu uma prova do patrocinador e ganhou um prêmio em dinheiro. O anjo também terá poder importante. Com a prova do líder, muita gente sofreu consequências, mas a pior delas foi a de Fred, que foi direto ao PAredão.

Pior também para o próprio líder que ficou na XEPA e acabou no monstro. É que Alface, Ricardo fez isso com o rival e complicou sua vida no jogo.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO E QUEM VENCEU A BATE-VOLTA

No terceiro ato da Semana Turbo do BBB23, que começou com o Big Fone no início da noite desta quinta-feira (23/2) e com a Prova do Líder, Gustavo, Fred Nicácio e Domitila estão no sexto Paredão do reality. MC Guimê, que detinha o Poder Supremo e poderia modificar uma das indicações à berlinda, decidiu retirar Cara de Sapato da disputa popular e escolheu o Cowboy.

A nova Líder da Semana, Sarah Aline, enviou Cara de Sapato ao Paredão, enquanto a casa decidiu escolher Domitila, a mais votada com cinco indicações. Vale lembrar que, por conta da rápida dinâmica, o eliminado será anunciado ainda no próximo sábado (25/2), com as provas pela liderança e pelo Anjo, acontecendo no domingo (26/2), assim como um novo Paredão.

Semana Turbo

Nesta quinta-feira (23/2), Big Fone tocará no período da tarde e, quem atender, receberá o Poder Supremo. No mesmo dia, haverá a Prova do Líder, normalmente, e a formação de um Paredão relâmpago. No sábado (25/2), dois dias depois, acontece a primeira eliminação da semana. O telefone da casa tocará novamente, dessa vez ao vivo, e o participante que responder à chamada estará imune e indicará um à berlinda.

No domingo (26/2), duas provas movimentam a casa, a do Líder e a do Anjo, além da formação de mais um Paredão, com direito à Bate-Volta. Por fim, na terça-feira (28/2), haverá mais uma eliminação na semana, assim, completando a Semana Turbo do BBB23.

ENQUETE DO UOL REVELA QUEM DEVE SAIR NO PAREDÃO ENTRE FRED NICÁCIO, GUSTAVO, DOMITILA BBB23

Assim que o programa deste domingo acabou, a enquete do UOL já começou a bombar e dar uma noção de quem deveria ser eliminado neste Paredão , uma dinâmica quase nova no Big Brother Brasil. Veja os números abaixo. A princípio, Este brother deve mesmo ser O ELIMINADO, e os demais, parecem ter agradado um pouco mais a turma que vota por lá e na enquete do UOL.

Cabe lembrar que, no Big Brother Brasil, o fã vota para ver quem sai do programa, diferente de alguns outros realities, como em A FAZENDA, que vota para ficar no programa.

Cabe lembrar que as enquetes não definem o Paredão e também não são motivo para definir um eliminado. Certo? Vamos aos números:

ESPECIAL BBB

ENQUETES

ENQUETES

BBB 23: Domitila, Nicácio e Gustavo no ParedãoImagem: Reprodução/Globoplay SIGA-NOS

23/02/2023 23h29

Ouvir artigoMenos de um minuto

A Semana Turbo começou no BBB 23 (Globo). O mais votado será eliminado no sábado.

Domitilaimagem: Divulgação/GloboFred Nicácioimagem: Divulgação/GloboGustavoimagem: Divulgação/GloboVOTARVER RESULTADO PARCIALA votação do UOL não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da TV GloboCOMUNICAR ERRO

Resultado parcial

Total de 2068 votos

65,91%

Gustavoimagem: Divulgação/Globo18,57%

Fred Nicácioimagem: Divulgação/Globo15,52%

Domitilaimagem: Divulgação/Globo

Onde assistir o BBB23 ao vivo e 24 horas por dia?

O BBB23 poderá ser visto de três formas diferentes e ao vivo, entretanto, apenas uma delas será 24 horas por dia e numa dinâmica de várias câmeras e variações de ângulos. Mas vamos falar das outras formas primeiro. A cada noite na Globo TV ao vivo, há uma edição ou programa ao vivo, que mostra a dinâmica do dia e fatos relevantes ao longo dos últimos dias. Já em relação à eliminação e edições especiais, é possível ver flashes ao longo da programação da Globo, como no programa de Ana Maria Braga ou também no Encontro e outros programas de entretenimento.

Já no Multishow, é possível ver um pouco do ‘ao vivo’ logo após finalizada a programação da Globo e também há um especial de eliminação e de formação de Paredão, logo após a edição ao vivo. Por fim, para se assistir 24 horas ao vivo, apenas por meio do serviço pago, o GloboPlay, que possui ofertas especiais para o assinante ver o BBB. Acesse o site do app que você poderá ver a oferta vigente e poder ver 24 horas por dia ao vivo e sem cortes o Big Brother Brasil 23.

