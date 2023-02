André Victor elogia momento do Treze e quer vitória no clássico contra o Campinense

Compartilhe















A próxima parada do Treze no Campeonato Paraibano Betino de 2023 não será nada fácil. Afinal, a equipe do Presidente Vargas terá pela frente nada mais do que o seu principal rival: o Campinense. E quem já está projetando o clássico é o lateral-direito do Galo André Victor. O atleta comenta que sabe da importância de uma possível vitória diante da Raposa para as pretensões do Alvinegro na competição estaudal.

Sei da importância que uma vitória no clássico tem para a nossa classificação para a semifinal”, diz.

Treze e Campinense vivem momentos parecidos na competição e estão separados na tabela por apenas um ponto de diferença; o Galo está na terceira colocação com 11, enquanto a Raposa vem atrás na quinta, com 10. De acordo com André Victor, o momento Galista na temporada é bom e o objetivo do grupo está claro: ir o mais longe possível na competição estadual.

Acho que estamos bem, seguimos trabalhando dia a dia para conseguir alcançar o nosso objetivo no Paraibano. Enfrentamos todas as dificuldades que surgiram durante as partidas”, explica.

Pré-Clássico dos Maiorais, o Treze já anunciou um treino aberto no Estádio Presidente Vargas. André Victor, que já tem experiência de disputar o Campeonato Paraibano — defendeu o Sousa em 2021 e 2022 —, diz que o Treze tem condições de chegar até a final do torneio estadual.

Sabemos da dificuldade que é a competição, mas nossa equipe tem força para ir até o fim, estamos nos dedicando para isso”, conclui.

Campinense e Treze se enfrentam no próximo domingo, às 19h, no Estádio Amigão, pela rodada #7 do Campeonato Paraibano.

