Capinação e roçagem

Nove bairros são atendidos com serviços de zeladoria da Emlur nesta sexta-feira

24/02/2023 | 08:00 | 21

Nove bairros de João Pessoa são atendidos com serviços de zeladoria da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), nesta sexta-feira (24). As ações de capinação, roçagem e pintura de meio-fio são executadas nos bairros de Bessa, Bairro dos Estados, Expedicionários, Torre, Tambauzinho, Centro, Bancários, Portal do Sol e Costa e Silva.

Os agentes de limpeza ainda estão trabalhando em dois grandes corredores viários: as avenidas Hilton Souto Maior e Perimetral Sul. A programação ainda inclui o entorno de prédios municipais, a exemplo de escolas e creches.

A coleta de resíduos de poda de árvores é realizada nos seguintes locais: Miramar, Tambauzinho, Expedicionários, Torre, Jardim Cidade Universitária, Bancários e Jardim São Paulo.

O recolhimento de entulhos é feito nos bairros de Cristo Redentor, Rangel, Cidade dos Funcionários, Grotão, Centro, Varadouro, Mangabeira, Miramar, Tambauzinho, Expedicionários e Torre. A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10