Treze vai ao mercado e se reforça de olho no clássico contra o Campinense – Jornal da Paraíba

Compartilhe















Em meio à preparação do Treze para o Clássico dos Maiorais do domingo, contra o Campinense, a diretoria alvinegra anunciou na tarde desta terça-feira de Carnaval um verdadeiro pacotão de reforços de olho no importante compromisso pelo Campeonato Paraibano Betino 2023. Ao todo foram quatro nomes anunciados, todos vindos do Campeonato Goiano. São eles: os zagueiros Bruno Miguel e Gabriel Macêdo, o volante Edmundo e o atacante Lucas Mineiro, que agora esperam a regularização junto à CBF para ficarem aptos a estrear pelo Galo.

Zagueiro Gabriel Macedo é o mais novo reforço do Treze para a temporada 2023 — Foto: Vitor Recla

Quando a bola rolar para o clássico contra o Campinense, às 16h do domingo, no Estádio Amigão, terá se encerrado as duas semanas de preparação que o Treze teve desde a polêmica partida contra o Sousa. Inclusive, desde aquele jogo, a diretoria trezeana se lançou ao mercado buscando reforçar o time. A prioridade estava na obtenção de peças para o setor defensivo, uma vez que William De Mattia sabe que não contará com Saulo e Geninho, sua dupla de zaga titular desde os primeiros jogos da temporada, que cumprem suspensão automática e só voltam ao time última rodada.

Gabriel Macedo estava no Inhumas, onde disputou a 1ª divisão do Campeonato Goiano. O experiente zagueiro acumula em seu currículo passagens, entre outras equipes, por Vila Nova, Icasa, Ponte Preta, Confiança, ABC e Ferroviário. Já o beque Bruno Miguel, que também vem do Goianão, estava defendendo as cores do Grêmio Anápolis, já tendo atuado em sua carreira por Bahia de Feira, Marília e Baré, no Brasil, e também pelo Ekenas IF, da Finlândia.

Veja também Opinião: fazer oposição não é necessariamente antecipar do debate eleitoral

Bruno Miguel, ex-Grêmio Anápolis, Reforçará o Treze para a sequência do estadual — Foto: Divulgação / Grêmio Anápolis

Além dos reforços na zaga, o Galo foi ao mercado buscar reforços para o setor de marcação do meio de campo e para o ataque. Edmundo, de 23 anos, estava no Goianésia e chega ao time para brigar pela titularidade com Roberto, Cal e Tenner, atuais volantes do time. O jovem atleta passou por Bangu, Atibaia e Nacional de Muriaé antes de desembarcar em Campina Grande. Já no ataque, o ponta Lucas Mineiro, de 24 anos, chega para suprir a saída de Felipinho, que deixou o clube na última semana. O atacante estava Grêmio Anápolis, onde foi companheiro de Bruno Miguel. O velocista acumula passagens por Ipatinga, Mirassol e Inter de Limeira.

Para além das caras novas, outros rostos conhecidos do torcedor trezeano ficarão à disposição de Dema para a partida contra o Campinense. Isso porque o goleiro Gabriel Batista, que lesionou o tornozelo na partida contra o Auto Esporte-PB, e o volante Raphael Augusto, que sofreu uma grave lesão no joelho ainda na rodada #3 do Campeonato Paraibano do ano passado, foram liberados pelo DM e são mais duas opções para a comissão técnica galista para o embate contra a Raposa.

Elenco do Treze voltou a treinar no Presidente Vargas — Foto: Daniel Vieira / Treze

Em meio às movimentações no mercado da bola, o Galo da Borborema segue se preparando para o decisivo Clássico dos Maiorais do domingo. O Treze ocupa atualmente a 3ª posição na tabela do Campeonato Paraibano, com 11 pontos, e em caso de vitória pode, além de colocar um pé nas semifinais do estadual, deixar o arquirrival em situação quase irreversível no certame.

Campeonato paraibano

Campeonato Paraibano 2023

campinense

clássico dos maiorais

destaques

maiorais

Treze

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Treze

De Mattia esquece carnaval e pede Treze centrado para Clássico dos Maiorais

Treinador do Galo da Borborema quer que o clube esteja preparado para enfrentar o seu principal adversário na próxima semana, o Campinense, pelo Campeonato Paraibano.

Treze

Treze tem elenco reduzido e técnico fala sobre a chegada de reforços

Na última quarta-feira a diretoria do Galo confirmou a dispensa de cinco jogadores. William De Mattia do Alvinegro cdisse que no momento são apenas 21 atletas de linha.

Treze

Cinco jogadores deixam o Treze em comum acordo

Chico, Daniel Alagoano, Felipinho, Leo Campos e Tenner não fazem mais parte do plantel da equipe comandada pelo técnico William De Mattia.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter