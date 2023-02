Paraíba antecipa distribuição de vacinas bivalentes para os municípios

Compartilhe















A Secretaria de Saúde da Paraíba (SES) antecipou para esta terça-feira (13) a distribuição de 27. 972 doses de vacinas bivalentes para os municípios do estado. O lote enviado nesta terça contempla 10% da população com idade a partir de 70 anos residente no estado e que é parte do grupo preconizado para a 1ª fase de aplicação do imunobiológico. A próxima remessa está prevista para o dia 23 de fevereiro.

Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, imunossuprimidos com idade a partir de 12 anos e populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas também são grupos que serão vacinados nesta fase.

A SES informou que foi realizada uma capacitação para todos os municípios sobre armazenamento e operacionalização da vacina.

Para poder se vacinar com as vacinas bivalentes, é necessário ter completado o esquema com as primeiras e segundas doses, ou ainda ter tomado o imunizante com dose única.

Além disso, quem já se vacinou com a dose de reforço, também pode receber a bivalente, no entanto, desde que há pelo menos 4 meses.

Na Paraíba, a vacinação com a vacina bivalente ainda vai ter mais quatro fases. A segunda fase contempla idosos com idade acima de 60 anos; a terceira fase inclui gestantes e puérperas; a quarta fase compreende trabalhadores da Saúde e a quinta e última fase integra pessoas com deficiência permanente.

