‘PoeticaMENTE Livre’

Livro escrito por usuários do Caps Gutemberg Botelho será lançado nesta quinta-feira

26/01/2023 | 08:00 | 37

O livro ‘PoeticaMENTE Livre’, escrito por usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Gutemberg Botelho, será lançado, nesta quinta-feira (26), a partir das 14h30, na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. Na ocasião, acontecerá um sarau poético com a presença de usuários e profissionais do serviço. O lançamento faz parte das ações do ‘Janeiro Branco’, mês voltado para atenção às questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas.

A obra literária é a representação, em forma de poesias, que foram extraídas dos encontros semanais dos usuários do Caps Gutemberg Botelho. No livro, os integrantes expressam seus sentimentos através da escrita e são protagonistas de todo o processo. Esses encontros nada mais são do que momentos que são chamados de oficinas terapêuticas com a presença de usuários e um psicólogo facilitador. Em linhas gerais, a obra é a valorização do usuário de saúde mental, manifestada em formato de um grupo terapêutico chamado ‘Temos Lindos Poemas Mentais’, que se transformou no livro PoeticaMENTE Livre.

“O Janeiro Branco é para chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Muitos relacionam as doenças, como depressão, ansiedade, bipolaridade, entre outras, mas também temos que ter cuidado, por exemplo, com as redes sociais e a ansiedade, onde pessoas ficam o dia inteiro trabalhando e quando chega em casa não larga o celular. Como uma dieta balanceada que devemos seguir, uma atividade física diária, mesma coisa é a saúde mental, onde temos de ter também uma rotina saudável no dia. A vida pede equilíbrio”, destacou Jean Dantas, coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa.

Caps Gutemberg Botelho – No Caps Gutemberg Botelho são atendidos pacientes adultos com transtornos mentais graves e persistentes. Para ter acesso ao atendimento, a família ou o próprio paciente pode procurar diretamente o serviço ou ser encaminhado por alguma unidade de saúde da família (USF).

No centro, os pacientes recebem acompanhamento médico e psicológico, além de participar de oficinas, grupos terapêuticos, atividades esportivas e culturais que propiciam a integração em um ambiente social e cultural junto às famílias. O Caps Gutemberg Botelho está localizado na Avenida Minas Gerais, nº 409, no Bairro dos Estados.

Serviço:

Assunto: Lançamento do livro ‘PoeticaMENTE Livre’

Data: Quinta-feira (26/01)

Horário: A partir das 14h30

Local: Usina Cultural Energisa, na Rua João Bernardo de Albuquerque, 243 – Tambiá, João Pessoa