STF converte prisões de mais três paraibanos em preventivas

Três dos paraibanos presos após atos antidemocráticos em Brasília tiveram as prisões convertidas em preventivas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ontem. O subtenente reformado do Exército, José Paulo Fagundes Brandão; o 2º sargento aposentado da Polícia Militar, Rogério Caroca Barbosa; e a advogada Edith Christina Medeiros aparecem entre as 942 pessoas que vão continuar detidas.

Já o empresário Giuseppe Albuquerque Santos vai responder em liberdade. A estudante Claudiane Pereira e a assessora parlamentar Fabíola do Nascimento também foram liberadas.

A análise sobre a manutenção ou não das prisões foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes.

O blogueiro Marinaldo Adriano, a major aposentada Onilda Patrícia e o empresário James Miranda também estão entre os paraibanos que tiveram a prisão convertida em preventiva.

PEC para manter Galdino na Presidência da AL é publicada e prazo para chapas termina amanhã

As práticas foram registradas no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e quase destruíram o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

