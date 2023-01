Saúde feminina

‘Dia D’Elas’ realiza mais de 1,6 mil exames citopatológicos em mulheres na Capital

21/01/2023 | 17:30 | 54

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, neste sábado (21), o Dia D’Elas, dedicado à oferta de exames citopatológicos para mulheres entre 25 a 64 anos. Os atendimentos foram feitos em várias Unidades de Saúde da Família (USF), cobrindo toda a Capital paraibana. A ação resultou em 1.654 exames.

“Estávamos com uma boa expectativa com relação à ação. Mas nos surpreendemos com a adesão tão positiva das mulheres. O Dia D’Elas foi pensado exclusivamente nelas, e na saúde de cada uma porque estamos proporcionando, enquanto Secretaria de Saúde, um exame importante e fundamental para precocemente identificar alguma doença, principalmente, do colo do útero”, afirmou Alline Grisi, diretora de Atenção em Saúde da SMS.

Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, no Distrito Sanitário I foram realizados 381 exames; no Distrito Sanitário II, 369; no Distrito Sanitário III, 300; no Distrito Sanitário IV, 404; e no Distrito Sanitário V, foram feitos 200 exames.

Na USF Integrada Saúde e Vida, situada no bairro Ernani Sátiro, a gerente Isis Roque Costa informou que o movimento começou lento mas que, aos poucos, as mulheres foram chegando. “Os atendimentos tiveram início às 8h. Já são 9h30 e já atendemos 25 mulheres. Para hoje disponibilizamos duas profissionais para realizarem os exames que fazem parte da rotina de prevenção das mulheres”, disse.

Jaciana Serrão, moradora do bairro João Paulo II, aproveitou a oportunidade para realizar o exame. “Quando soube que o posto estaria aberto no sábado, já separei os documentos e vim direto para fazer o exame. É um procedimento que sempre faço. Achei ótima a iniciativa”, afirmou a moradora.

Já Maria do Socorro Morais, também moradora do João Paulo II, disse que a ação ter sido realizada num dia de sábado deu mais possibilidade para que mulheres que trabalham façam o exame sem ter o expediente prejudicado. “Eu trabalho todos os dias da semana. Então fica muito complicado para ir a um médico. Achei que a Prefeitura foi muito feliz em realizar os exames no sábado, pois muitas mulheres que estão na minha situação poderão fazer”, falou.

Na USF Integrada José Américo, a procura pelo serviço começou cedo. A moradora do bairro Maria Andélia Rêgo disse que as mulheres não poderiam perder essa oportunidade e alertou as amigas para o Dia D’Elas. “Avisei a todas as minhas amigas e informei em grupos de aplicativo. É um exame importante para todas nós. Temos que nos cuidar sempre. Se a Prefeitura faz a parte dela, nós temos que fazer a nossa”, disse.

Exame citopatológico – É o método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, indicado para a população feminina com idade entre 25 e 64 anos, a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos normais. Essas recomendações visam garantir o balanço favorável entre riscos e benefícios do rastreamento. Para que este rastreamento seja efetivo, é necessário que o exame seja realizado com qualidade.