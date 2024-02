Vila Sítio, em Campina Grande, divulga programação de shows

Uma das festas mais tradicionais do São João 2024 em Campina Grande, a Vila Sítio São João, divulgou nesta terça-feira (20) a programação de shows para o período junino 2024. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Flávio José, Solange Almeida e Dorgival Dantas.

Os shows da Vila Sítio vão acontecer de 2 de junho a 14 de julho, sempre aos finais de semana. Conforme a organização do evento, mais de 50 bandas e artistas estão confirmados na programação do palco principal, conhecido como Forró de Zé Lagoa.

Além do palco principal, a Vila Sítio São João também terá shows no Palco Parafuso e no Arraiá do Artesão. Mais de 100 quadrilhas juninas passarão pelo lugar, que espera receber milhares de turistas no período junino.

A Vila Sítio São João fica na Avenida Floriano Peixoto, no Bairro Dinamérica, em Campina Grande (confira a programação de shows abaixo).

Shows da Vila Sítio São João 2024:

2 de junho (domingo)

Atração Surpresa

8 de junho (sábado)

Kátia Cilene

Eliane

Forrozão Tropikálya

Forró Campina

9 de junho (domingo)

Solange Almeida

Limão com Mel

Sâmya Maia

Jeito Nordestino

15 de junho (sábado)

Waldonys

Vicente Nery

Edyr Vaqueiro

Fabiana Souto

16 de junho (domingo)

Flávio José

Cavalo de Pau

Lara Amélia

Forró Lampejo

22 de junho (sábado)

Geraldinho Lins

Ton Oliveira

Mô Lima

Banda Cascavel

23 de junho (domingo)

Brasas do Forró

Capilé

Mexe Ville

Aveloz

Garotinho

24 de junho (segunda)

Amazan

Duquinha

Geovane Jr

Os 3 do Nordeste

Jefferson Arretado

29 de junho (sábado)

Rey Vaqueiro

Walkyria Santos

Donas da Farra

Gitana Pimentel

30 de junho (domingo)

Eliane

Sirano e Sirino

Capim com Mel

Forró Trakino

6 de julho (sábado)

Mastruz com Leite

Arreio de Ouro

Calango Aceso

Forró Bom

7 de julho (domingo)

Dorgival Dantas

Santanna

Forró D2

Fabiano Guimarães

13 de julho (sábado)

Nonato Neto

Luciene Melo

Forró Campína

Jeito Nordestino

14 de julho (domingo)

Magníficos

Desejo de Menina

Batista Lima

Cascavel