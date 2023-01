Leston Júnior pede reforços, e Campinense passa por período de reformulação

Compartilhe















O Campinense está apenas no início da temporada 2023, onde disputa quatro competições: Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Com apenas três jogos até o momento, todos pelo estadual, já se pode falar que o Rubro-Negro vem passando por uma reformulação, a começar pela saída do técnico Flávio Araújo. O técnico Leston Júnior pediu por reforços para a diretoria.

Da última semana para cá aconteceram quatro saídas. O técnico Flávio Araújo foi demitido na sexta pela manhã, após a derrota para o São Paulo Crystal, pela rodada #2 do Paraibano; o volante Thalisson e o meia Dieguinho deixaram o Renatão no sábado; e na última segunda-feira foi a vez do zagueiro Wendel, os três desligados por opção da diretoria.

Ainda na pré-temporada o elenco do Rubro-Negro já havia perdido os zagueiro Rafael Castro e Igor Bosel. Ambos já treinavam no Renatão, mas receberam outras propostas e deixaram o clube. As mudanças já apontam para uma breve reformulação no elenco, com apenas três jogos de uma das quatro competições tendo acontecido.

Segundo o diretor de futebol do clube, Rômulo Farias, o técnico Leston Júnior, recém-chegado no último sábado, pediu a contratação de algumas peças, o que é natural, pois o mesmo não participou da montagem do elenco.

“Estamos mapeando o mercado para trazermos jogadores que estão em atividade”, disse o diretor.

O Campinense se prepara para sua estreia na Copa do Nordeste, no próximo sábado, fora de casa, diante do Fortaleza. A diretoria não confirmou se até lá novos nomes chegarão ao Renatão. No Campeonato Paraibano a Raposa é 4ª colocada, com quatro pontos conquistados.

