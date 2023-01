Wandinha do Sertão: influenciador da PB cria vídeos inspirados na personagem

Compartilhe















Como seria se a personagem Wandinha, da Família Addams, vivesse no Sertão da Paraíba? É possível ter uma ideia com os vídeos de Pedro Lucas, de 22 anos, que mora em Sousa e criou várias cenas com amigos e familiares, inspiradas na série da Netflix que foi renovada na sexta-feira (6).

Nos vídeos, Wandinha é interpretada por Wanessa, prima de Pedro Lucas e conhecida como ‘Cotó’. De trancinhas e com um vestido preto, a personagem tem visões e desmascara da fofoqueira do bairro à merendeira da escola pública que leva merenda para casa e nega aos alunos.

Além de Wanessa, outros familiares e vizinhos de Pedro Lucas participam dos vídeos, inclusive a pessoa por trás da icônica Mãozinha.

“Ludimilla é minha prima, sempre que preciso ela tá me ajudando a gravar, e Allany (a ícone) a gente se conhece desde sempre porque morávamos na mesma rua. Também tem a mãozinha, que quem está por trás é a Fernanda maravilhosa. As senhoras que aparecem nas gravações são minhas tias e minha avó, minha família toda participa e ama”, conta Pedro Lucas.

Paixão por Wandinha

Pedro Lucas é responsável pelos roteiros.Foto: Reprodução/YouTube/Jornal da Paraíba

O influenciador já criava vídeos engraçados antes, mas as cenas inspiradas em Wandinha surgiram depois de assistir a série e se apaixonar pela personagem.

“Eu nunca tinha assistido ‘A Família Addams’, mas já tinha ouvido falar, quando lançou a ‘Wandinha’ na Netflix, fui assistir e amei demais. Eu amo séries que envolvam mistério, fantasia, tudo nessa pegada. Sou o tipo de pessoa que toda experiência que passo, eu logo penso em transformar em vídeo e foi o que fiz, escrevi logo um roteiro, imaginando como seria se a Wandinha visitasse o meu bairro e tocasse em alguém daqui”.

Depois do sucesso do primeiro vídeo, Pedro Lucas foi criando outros roteiros e gravando novas cenas igualmente engraçadas. “Eu só não imaginava que o pessoal ia amar tanto a ponto de pedir mais vídeos. Quando a gente gravou eu pedi pra todos que não assistiram a série, assistirem também, todos amaram”.

Agora, o influenciador pretende criar vídeos inspirados em outros personagens, sempre colocando o toque do Sertão paraibano. “Pretendo fazer minha releitura trazendo pro nosso cotidiano, eu gosto de brincar com isso, e o pessoal acaba se identificando porque os personagens e a história fazem parte da vida deles também”, revelou.

destaques

Família Addams

Netflix

Sertão

sousa

Wandinha

Luana Silva

Jornalista do Sertão. Crio playlists aleatórias, coleciono fotos de pores do sol, bebo café no calor e reparo em trilhas sonoras.

