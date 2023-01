Biblioteca do Mar cria novos leitores no Litoral Sul da Paraíba

Compartilhe















Uma biblioteca comunitária, idealizada, cuidada e mantida por pessoas voluntárias proporciona a formação de novos leitores na Praça do Mar, em Jacumã, no Conde, Litoral Sul da Paraíba. O projeto tem a intenção de provocar o interesse e a curiosidade, deixando que a leitura se encarregue do resto.

A biblioteca comunitária funciona diariamente, recebendo moradores do município e turistas, que visitam as praias do Conde. Qualquer pessoa pode escolher um livro e levar para casa ou ler nas mesas espalhadas na frente do local.

O projeto começou a funcionar em 2019, idealizado por um casal formado por um chileno e uma mexicana que moraram em Jacumã. Os dois doaram o contêiner e foram atrás de parceiros para conseguir os livros.

O casal foi embora, mas deixou o legado com o apoio dos voluntários.

A pedagoga e coordenadora da Biblioteca do Mar Maria Gorete Santos considera o seu trabalho no local como uma responsabilidade social e pelo amor que ela tem à educação. “É uma obrigação minha enquanto professora, enquanto moradora do Conde continuar este trabalho”, relata a pedagoga que divide o trabalho com Maristela, recebendo as pessoas e organizando o acervo.

Veja também Atualização cadastral do Auxílio Moradia acontece dias 17 e 18 de janeiro em João Pessoa

O espaço funciona em parceria com a comunidade, que contribui doando livros e material de limpeza. São cerca de 3000 títulos doados, sendo a maioria de literatura infantil.

Foto: TV Cabo branco/Reprodução

A professora Auxiliadora Pimentel frequenta a Biblioteca do Mar todo final de semana e conta que a filha criou o hábito de ler com essas visitas. “É um espaço de leitura onde podemos trazer nossas crianças. Minha filha aprendeu a gostar de ler aqui na biblioteca”, relata.

A estudante Maria Clara, de 10 anos, é visitante assídua da Biblioteca do Mar. “Eu gosto mais dos gibis. Eu gosto muito de vir aqui porque tem muitas histórias diferentes”, conta.

Foto: TV Cabo Branco/Reprodução

Biblioteca do Mar

destaques

leitura

livros

projeto voluntário

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Comunidade

Lugar de Fala: movimentos sociais e expectativas para ministérios dos DH, Igualdade Racial e Povos Originários

Após posse de ministro e ministras que se comprometeram com a mudança, ouvimos integrantes de diferentes grupos para entender demandas centrais.

Comunidade

Atualização cadastral do Auxílio Moradia acontece dias 17 e 18 de janeiro em João Pessoa

Evento acontece na Praça do Povo, no Espaço Cultural e a dinâmica de atendimento dos beneficiados será dividida por letra e turnos

Comunidade

Lei equipara injúria racial ao racismo: entenda o que muda

Agora a injúria racial pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos, entre outras mudanças.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter