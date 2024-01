confira os jogos transmitidos pela Globo

O Campeonato Paraibano Unipê 2024 tem cobertura completa da Rede Paraíba de Comunicação. E a cada rodada, uma partida é transmitida pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, afiliadas da Globo no estado.

O Jornal da Paraíba detalha, rodada a rodada, cada partida transmitida em TV aberta, na tela da Globo.

Até aqui, a Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) já detalhou cinco rodadas. A novidade ficou por conta do desmembramento da terceira e quarta rodadas, que coincidem com o período de Folia de Rua e Carnaval – nos dois casos, não haverá jogos no fim de semana.

Campeonato Paraibano 2024: veja os jogos transmitidos pela Globo

20.jan | 16h30 | Pombal 2 x 1 Campinense (Marizão)

(Marizão) 27.jan | 16h30 | Nacional de Patos x Treze (José Cavalcanti)

(José Cavalcanti) 6.fev | 16h30 | CSP x Sousa (Almeidão)

(Almeidão) 9.fev | 16h30 | Serra Branca x Campinense (Amigão)

(Amigão) 17.fev | 16h30 | Sousa x Campinense (Marizão)

