Patrulha diária

Agentes da Semob-JP garantem segurança viária de visitantes e turistas na orla de João Pessoa

11/01/2023 | 18:30 | 20

João Pessoa está entre os destinos mais procurados do Nordeste neste período de férias e veraneio, característico do mês de janeiro. E com esta grande movimentação, tanto dos residentes da Capital paraibana quanto de turistas, a Prefeitura de João Pessoa, através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), mantém, todos os dias, equipes de agentes de trânsito trabalhando para manutenção da segurança viária de todos.

De acordo com o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, com o aumento do fluxo de pessoas e veículos na orla pessoense, o órgão de mobilidade mantém-se em alerta para orientar a população através de ações educativas, bem como fiscalizando as irregularidades que confrontem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), colocando em risco a vida das pessoas e/ou comprometendo o ordenamento do fluxo.

“É uma orientação do prefeito Cícero Lucena zelar pelas pessoas e esta máxima mantemos como prioridade na Semob-JP, tanto neste período de veraneio com ao longo do ano. Por isso, mantemos nossas equipes empenhadas diariamente, entre 5h e 00h, circulando pela região das praias utilizando bicicletas, motocicletas ou viaturas, sempre com o intuito de preservar a vida dos pessoenses e visitantes”, ressaltou.

Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP, explica que além dos agentes de mobilidade em campo, a população também pode contribuir com a fiscalização das imprudências de trânsito. “Estacionar em fila dupla, sobre o passeio ou em local proibido está entre as principais irregularidades observadas por nossas equipes neste período. Estas condutas, além de serem infrações de trânsito, também prejudicam a mobilidade e a segurança dos pedestres e demais usuários da via. Por isso, orientamos que nos acionem também nestas situações”.

Contatos – Para acionar uma equipe de agentes de mobilidade, tanto para casos de urgências de trânsito quanto para fiscalização de imprudências, a Semob-JP disponibiliza os seguintes canais de comunicação: Disk 118 (ligações) e o (83) 98660 2134 (whatsapp).

Ações educativas – Além de manter equipes operacionais em atuação, o órgão de trânsito da Capital também está realizando, deste a última sexta-feira (09), a Operação Verão de Paz no Trânsito 2023.

A próxima ação das equipes da Divisão de Educação para o Trânsito (Died/Semob-JP) ocorrerá nesta sexta-feira (13) no bairro de Tambaú, com abordagens e adesivagens em hotéis, pontos de táxi, ciclofaixas e faixas de pedestre. O objetivo da iniciativa é conscientizar as pessoas para a importância de comportamentos corretos, reduzindo os riscos de acidentes e vítimas.