Pesquisa do Procon-JP em supermercados e feiras livres registra diferença de R$ 71,90 no preço da carne

Pesquisa do Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital registra uma diferença de R$ 71,90 no preço do filé bovino sem cordão, que oscila entre R$ 28,00 (Açougue Recanto do Galeto – Mercado da Torre) e R$ 99,90 (Supermercado Latorre – Torre), com variação de 256,79%, a segunda maior de todo o levantamento. Clique aqui e confira a tabela de preços.

No entanto, a maior variação de toda pesquisa ficou com o fígado bovino, 257,65%, com preços entre R$ 6,99 (Supermercado Mateus – Altiplano) e R$ 25,00 (Frigorífico do Tó – Mercado da Torre), diferença de R$ 18,01.

A pesquisa do Procon-JP, realizada no dia 14 de dezembro, visitou 39 estabelecimentos e traz preços de 86 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

Outras duas grandes diferenças foram encontradas no quilo da picanha nacional, R$ 56,99, com preços entre R$ 28,00 (Frigorífico Nova Esperança – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 84,99 (supermercado DoDia – Bessa), variação de 203,54%; e no quilo da carne de sol, R$ 44,49, com preços entre R$ 28,00 (Açougue Nova Esperança – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 72,49 (Carrefour – Bancários), variação de 158,89%

Frango – Quanto ao preço do frango, a maior variação ficou com o quilo do produto inteiro congelado Bom Todo, 84,24%, com preços entre R$ 10,85 (supermercado Manaíra – Manaíra) e R$ 19,99 (supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados), também a maior diferença da pesquisa, R$ 9,14. Outra diferença significativa, R$ 8,00, foi registrada em dois produtos: no quilo do coração Sadia, com preços entre R$ 31,99 (Carrefour – Bancários) e R$ 39,99 (Bemais – Bancários), variação de 25,01%; e no quilo da coxa e sobrecoxa Sadia, com preços entre R$ 19,99 (Latorre – Torre e Manaíra – Manaíra) e R$ 27,99 (DoDia – Bessa).

Ovos – Para preços dos ovos, a maior variação ficou em 80,08% na bandeja com 12 unidades do vermelho, com preços entre R$ 9,99 (Mateus –Altiplano) e R$ 17,99 (DoDia – Bessa), também a maior diferença, R$ 8,00; seguida da bandeja com 30 unidades do branco, R$ 7,01, com preços entre R$ 15,90 (Mateus – Altiplano) e R$ 22,91 (Carrefour – Bancários), variação de 25,01%. Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br