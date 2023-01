Lula vai se reunir com João e demais governadores no dia 27 de janeiro

Compartilhe















O presidente Lula (PT) vai se reunir com o governador João Azevêdo (PSB) e os demais governadores de estado e do Distrito Federal no próximo dia 27 de janeiro. O encontro vai acontecer no Palácio do Planalto, em Brasília, segundo informações do dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (4).

O encontro já fazia parte dos planos e era verbalizado pelo presidente durante a campanha. João Azevêdo, que vai ao evento com o status de presidente do Consórcio Nordeste, também já havia comentando da promessa do presidente em realizar esse encontro ainda em janeiro.

Segundo Rui Costa, a reunião com governadores vai marcar a retomada do diálogo institucional entre a União, estados e municípios.

“A pauta é o retorno das relações federativas da União com os estados e municípios, que ficou paralisada todos esses anos. Vamos institucionalizar esse retorno, estabelecer um fluxo. A ideia é que o governo tenha reuniões regulares com governadores e e com fórum de prefeitos para dar capilaridade às políticas de governo e buscar, eu diria, maior eficiência no ato de governar”, afirmou o ministro.

Obras prioritárias

Ainda segundo o ministro, o presidente pedirá que os estados tragam seus projetos prioritários para discussão com o governo federal. Na Paraíba, João Azevêdo já tem em mãos a lista de desejos para entregar ao Executivo federal.

Um dos objetivos do governador é assegurar apoio federal para execução de grandes obras para a Paraíba. Na conta está a triplicação da BR-230 de Cabedelo a Oitizeiro, em João Pessoa, e da duplicação da mesma rodovia na saída de Campina Grande em direção ao Sertão paraibano, além projetos nas áreas de segurança alimentar e social.

Também nos planos do governo está a execução do Terceiro Eixo da Transposição do Rio São Francisco – conhecido como Ramal Piancó. A obra deverá garantir segurança hídrica ao Cariri e Curimataú.

O governador também conta com o apoio do governo federal como avalista em empréstimos com instituições bancárias como a Caixa Econômica e o BNDES. João teve um primeiro encontro ontem com a superintendência da Caixa na Paraíba para prospectar parcerias.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

