Veja os resultados dos amistosos que os clubes paraibanos realizaram no fim de semana

Neste fim de semana vários clubes que se preparam para o Campeonato Paraibano e demais competições no primeiro semestre de 2023 realizaram jogos amistosos de pré-temporada. Para a maioria deles foi o último teste preparatório antes do pontapé inicial do próximo ciclo. Confira os resultados:

Sexta-feira

Na sexta-feira entraram em campo Treze, Queimadense, Sousa, Nacional de Patos e São Paulo Crystal. Desses, apenas o Canário ainda deve realizar um último teste preparatório, pois teve sua estreia no Paraibano adiada.

30.dez | 10h | Treze 0 x 0 Queimadense (Amigão)

30.dez | 20h | Central de Caruaru 1 x 0 São Paulo Crystal (Lacerdão). Partida paralisada pela árbitragem ainda no primeiro tempo

30.dez | 19h30 | Sousa 0 x 0 Barbalha (Marizão)

30.dez | 20h | Nacional de Patos 2 x 0 Guarani de Juazeiro (José Cavalcanti)

30.dez | 20h | Botafogo-PB 0 x 0 Picuiense (Almeidão)

Sábado

No sábado apenas o Campinense entrou em campo, ainda pela manhã, encerrando seu ciclo de testes preparatórios.

31.dez | 10h | Campinense 1 x 0 Caruaru City (Amigão)

botafogo-pb

campinense

Treze

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

