Saúde Bucal

Mais de 57 mil atendimentos foram realizados nos Centros de Especialidades Odontológicas neste ano

31/12/2022 | 19:00 | 49

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), que compõem a rede de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa, realizaram ao longo deste ano 57.347 atendimentos, entre procedimentos, consultas e exames. Os CEOs estão localizados nos bairros do Cristo, Jaguaribe, Torre e Mangabeira, estes dois últimos funcionando 24h.

“2022 foi um grande ano para a saúde bucal do município, sobretudo na assistência especializada. Tivemos a entrega de um novo CEO localizado no bairro de Mangabeira, além da reforma do CEO, na Torre, e no de Jaguaribe, que passou por reforma pela primeira vez desde que foi construído há bastante tempo. Além disso, tivemos a inauguração de novos serviços nos nossos centros como a laserterapia e biópsias em lesões bucais, atendimento para saúde do trabalhador no horário noturno e o uso de sedação com óxido nitroso em pacientes com deficiência”, destaca a Coordenadora de Saúde Bucal da SMS, Camila Castelo Branco.

Do total de atendimentos, foram realizados 16.309 procedimentos básicos, odontopediatria e pacientes com deficiências. O atendimento de urgência 24h que acontece nos CEOs da Torre e em Mangabeira chegou a 39.163 e foram realizadas 9.000 radiografias em todas as unidades.

Na Unidade localizada no bairro da Torre, foram realizados 53.625 atendimentos. Desse total, 37.578 foram realizados pelo serviço de urgência 24h e 102 através do serviço de sedação com óxido nitroso em pessoas com deficiência, serviço inaugurado em agosto deste ano e que acontece exclusivamente nesta unidade.

O CEO Jaguaribe, localizado dentro da Policlínica Municipal de Jaguaribe e, que está passando pela primeira vez por uma reforma desde que foi inaugurado, realizou 10.407 atendimentos, sendo 4.867 radiografias e 156 próteses dentárias, este serviço é disponibilizado além desta unidade, no Centro do bairro de Mangabeira. Após a sua reinauguração, prevista para o primeiro trimestre de 2023, o centro contará com espaço moderno, novos equipamentos e projetos

No Centro de Especialidades Odontológicas do bairro do Cristo, que fica localizado no prédio da Policlínica Municipal do bairro, realizou 3.199 atendimentos, sendo 1.215 procedimentos básicos, como consultas em odontopediatria e de pessoas com deficiência. Na unidade também foram realizados 677 procedimentos cirúrgicos e em estomatologia.

Já o CEO Mangabeira, construído e inaugurado neste ano, realizou 6.409 atendimentos. Desse total, foram 1.585 atendimentos em urgência 24h e 279 consultas voltadas à saúde do trabalhador que acontece no turno da noite, facilitando o acesso ao serviço por parte das pessoas que trabalham o dia todo. Este serviço também é disponibilizado no CEO Torre.

“O CEO Mangabeira chegou para reforçar nossa rede assistencial e funcionando como um novo ponto para atendimento a prótese dentária. Assim que for concluída a reforma o centro de Jaguaribe, nossa rede contará com dois pontos de atendimento para reabilitação oral, trazendo para nossos usuários um maior acesso a função estética”, destaca Camila Castelo Branco.

Serviço – Para ter acesso aos atendimentos especializados nos CEOs, o usuário deve se dirigir primeiramente à sua USF, onde receberá o encaminhamento. Além de encaminhados das Unidades de Saúde da Família (USF), os CEOs atendem usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de algumas Organizações não governamentais (Ongs) que atuam no seguimento da assistência psicossocial.

Nos CEOs são ofertados serviços de odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, dentística, radiologia, periodontia, estomatologia, serviços de diagnóstico bucal, realização de biópsias e prótese dentária, além do atendimento especializado a pacientes com necessidades especiais.

Rede de Saúde Bucal – Atualmente, a rede de Saúde Bucal conta com 192 Equipes de Saúde Bucal, compostas por dentistas e auxiliares de saúde bucal, que realizam atendimentos de periodontia (tratamento da gengiva), endodontia (tratamento de canal), cirurgia oral menor, estomatologia/patologia bucal (para diagnosticar lesões malignas), radiologia e prótese total removível, entre outros.

Nas Unidades de Saúde da Família (USF), espalhadas por todo o município, são ofertadas consultas, restaurações, extrações dentárias, remoção de tártaro, dentre outros serviços.

Complementando a assistência e ofertando atendimentos odontológicos para as populações de locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, como nas áreas descobertas, a SMS dispõe da Unidade Odontológica Móvel (UOM), popularmente chamada de Odontomóvel, que oferece todos os procedimentos que são realizados nas USFs.

Os cuidados com a saúde bucal também são disponibilizados nos hospitais administrados pela Prefeitura de João Pessoa, que contam com dentistas nas unidades de terapia intensiva (UTI), para o cuidado da saúde bucal dos pacientes internados, a fim de controlar infecções orais que possam repercutir na saúde geral.