Campinense anuncia amistoso contra o Íbis para quarta-feira, após desistência do Santa Cruz

O Campinense precisou mexer em sua programação da pré-temporada de última hora, após o Santa Cruz desistir do amistoso que estava marcado para a próxima quarta-feira, no Arruda. Com isso a diretoria do Rubro-Negro teve que buscar um novo adversário para seu segundo teste preparatório. O oponente será o Íbis, também do estado vizinho, que disputa a 1ª divisão do Pernambucano, também na quarta-feira.

No planejamento feito pelo técnico Flávio Araújo foram projetados três amistosos preparatórios, porém o imbróglio sobre a liberação do Estádio Amigão, ainda por conta do veto por parte do Ministério Público, acabou atrapalhando os planos do Campinense.

Após o cancelamento do jogo contra o Santa Cruz, no Amigão, que deveria ter acontecido na última sexta-feira, a equipe pernambucana comunicou para a diretoria da Raposa sobre a desistência.

O confronto contra o Íbis será na quarta-feira, no Amigão, às 15h. A cúpula do Rubro-Negro justificou o horário por conta de problemas técnicos nas torres de iluminação do estádio. Apenas a arquibancada sombra e o setor de cadeiras estarão liberados.

São 2 mil ingressos à venda, sendo 1.800 para o setor da arquibancada, no valor de R$ 20,00, e 200 ingressos para as cadeiras, vendidos a R$ 60,00.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

