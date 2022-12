Saúde

Hospital do Valentina realiza procedimento diagnóstico para avaliação criteriosa de Via Aérea Pediátrica

22/12/2022 | 14:00 | 40

O Hospital Municipal do Valentina (HMV) realizou, pela primeira vez, uma nasolaringobroncoscopia, procedimento diagnóstico utilizado para avaliação criteriosa da Via Aérea Pediátrica. Realizado, neste mês, por um médico otorrinolaringologista, o procedimento tem o objetivo de direcionar o tratamento adequado para o paciente.

De acordo com o pediatra e diretor técnico do HMV, Roberto Leitão, a nasolaringobroncoscopia é indicada para situações em que o intensivista pediátrico ou o pediatra assistente estão estudando qual a melhor estratégia para a proteção das vias aéreas ou para indicação de tratamento cirúrgico nessa área do corpo.

“Há casos em que, a partir de uma suspeita clínica, há possibilidade de um estreitamento nas vias áreas, de uma malformação anatômica congênita, de infecções respiratórias de repetição por microaspirações de secreção da cavidade oral e gástrica para os pulmões. Em todas essas situações há necessidade de se analisar de maneira específica as vias aéreas, desde a entrada das narinas até os brônquios principais”, explicou Roberto Leitão.

O médico ainda destacou que, muitas vezes, esse procedimento pode mudar a vida do paciente. “Modifica o foco do tratamento e, ocasionalmente, direciona para um tratamento cirúrgico, que beneficiará em muito sua qualidade de vida”, ressaltou.

Serviço – O HMV é referência no atendimento infantil, recebendo casos clínicos, assim como urgência e emergência pediátrica. O hospital é uma unidade de portas abertas, atendendo desde recém-nascidos a adolescentes de até 17 anos e conta com serviços de pronto atendimento, equipes de imagem, bloco cirúrgico para pequenas e médias cirurgias, além de ambulatórios que atendem casos nas especialidades de otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, anestesiologia e endocrinologia.