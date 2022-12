ANDREY SANTOS, EX-VASCO, É VENDIDO PARA O CHELSEA, VEJA OS DETALHES – BOLA ROLANDO

Andrey está a caminho do Chelsea!

Como informamos no dia 1° de dezembro, o Chelsea tinha a intenção de formalizar a proposta pelo volante após a Copa do Mundo e ela chegou nesta semana. City e Newcastle também fizeram ofertas, mas o garoto escolheu os Blues. (+)

Os valores ainda são mantidos em sigilo para não atrapalhar a negociação, mas o panorama atual é de que “só falta assinar”. A 777 e o Vasco já receberam, inclusive, o contato do Chelsea e só restam questões burocráticas para que a transferência seja concretizada. +

Como também trouxemos durante todo o período de renovação, Andrey poderia ter saído do Vasco de graça e resolveu estender seu vínculo no meio do ano, quando já tinha propostas de Barcelona e Bournemouth, por exemplo, por gratidão e querer colocar o Vasco na Série A, além de +

retribuir também financeiramente tudo o que o Vasco deu para ele como pessoa e atleta. Aos 18 anos, o staff entendia que seria ótimo para o Andrey jogar uma Série A pelo Cruz-Maltino, mas um clube do tamanho do Chelsea pesou demais na decisão. Quando a renovação aconteceu +

ficou acordado, como requisito para o novo vínculo, entre Vasco e Andrey que, caso o projeto esportivo apresentado ao garoto fosse muito bom (como é o do Chelsea), o Gigante da Colina não dificultaria a transferência. O Vasco tem 70% do volante e os outros 30% são do jogador.

O Vasco vai se pronunciar após a assinatura do contrato. O que separa os anúncios do Chelsea e do próprio Cruz-Maltino são alguns trâmites burocráticos que devem ser resolvidos nessa semana. O fato é: Andrey está vendido.

Mais uma informação: já há anúncio de despedida pronto para Andrey.

Fonte: Twitter do jornalista Lucas Pedrosa/SBT

Vasco encaminha venda de Andrey para o Chelsea

Considerada a maior promessa dos últimos anos do Vasco, o volante Andrey Santos, de 18 anos, está muito bem encaminhado para ser vendido ao Chelsea, da Inglaterra. O jovem é aguardado para exames médicos e assinatura de contrato. Os valores já estão fechados, mas ainda estão mantidos em sigilo pelas partes.

Multa de R$ 276 milhões

O Vasco renovou em setembro o contrato do volante até 2027, estipulando sua multa rescisória em 50 milhões de euros (cerca de R$ 276 milhões na cotação atual).

Outras equipes da Premier League demonstraram interesse no jovem, como o Newcastle e o Liverpool, mas a situação já está encaminhada para que ele defenda os Blues.

Andrey Santos está convocado pelo técnico Ramon Menezes para defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, que acontece entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro, na Colômbia. O jovem, inclusive, é o capitão da equipe.

As partes envolvidas na negociação avaliam se a transferência ocorrerá de imediato — inclusive com uma solicitação para que ele seja liberado do Sul-Americano — ou se a ida para a Inglaterra ocorrerá posteriormente.

Garoto-prodígio

Andrey Santos é considerado um volante diferenciado e sua ida à Europa já era tida como uma questão de tempo desde as divisões de base, onde sempre colecionou convocações para a seleção brasileira.

Andrey Santos é empresariado por Giuliano Bertolucci, considerado um dos principais empresários do Brasil e com forte entrada na Europa.

Desde as categorias inferiores o jovem é monitorado por olheiros de grandes clubes europeus em torneios nacionais e internacionais.

O jogador passou a atuou como profissional do Vasco em 2022, onde disputou 36 jogos e fez oito gols, tornando-se titular absoluto e um dos principais destaques na campanha do acesso à Série A.

Fonte: UOL

