Bosco Carneiro não acredita em vitória de Márcio Roberto com recurso ao STF

O deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos), disse que, como advogado, não acredita que o deputado Márcio Roberto (Republicanos) consiga reverter a cassação do registro da sua candidatura no Supremo Tribunal Federal (STF).

Márcio Roberto é uma pessoa de respeito e a decisão foi por questão de uma condição de elegibilidade. Ele tem todo direito de recorrer, mas eu sou advogado e é uma decisão irreversível”, argumentou.

Eleito como primeiro suplente, Carneiro foi diplomado deputado nesta terça-feira (19), após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que considerou Márcio Roberto inelegível para o cargo.

Em nota, após saber da decisão, Márcio Roberto disse que iria recorrer ao STF por entender que sua eleição representa a vontade da população. Ele foi eleito com mais de 40 mil votos.

A manutenção da decisão pela Justiça prejudica o governador reeleito João Azevêdo, que perderá um aliado na Assembleia Legislativa na próxima legislatura, já que Bosco Carneiro reiterou que deve se manter na oposição. Ele era governista, mas rompeu no segundo turno das eleições para apoia Pedro Cunha Lima ao governo.

