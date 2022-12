CSP passeia no quadrangular final e fica com o título da Copa Paraíba Raimundo Nóbrega de 2022

Compartilhe















O CSP foi o melhor dos 200 times participantes da Copa Paraíba Raimundo Braga de 2022. O Tigre Pessoense ergueu neste sábado a taça de campeão do torneio após vencer todas as equipes integrantes do quadrangular final da competição. Ao todo os pessoenses acumularam três vitórias, 15 gols marcados e nenhum gol sofrido na fase final do torneio, que contou ainda com a participação da Escolinha Tiradentes, de Monteiro, do Clube Recreativo Angelim (CRA), do Alto Sertão, e do Centro de Capacitação e Formação de Jovens Atletas (Cecaf).

De acordo com o regulamento, todas as quatro equipes, campeões de suas respectivas regiões, se enfrentaram em sistema de pontos corridos, com o troféu sendo entregue ao CSP, que fez a melhor campanha geral. Vale lembrar que a Escolinha Tiradentes foi a campeã da região do Cariri, o CRA do Sertão e o Cecaf ergueu a taça no Agreste.

Veja também Freiras de João Pessoa unem dedicação católica à paixão pelo futebol

O secretário da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Zezinho Botafogo, enalteceu o retorno da competição, considerada uma das maiores de divisão de base do esporte paraibano. “Esse evento para garotos até 15 anos, revela inúmeros talentos para equipes profissionais onde vários observadores técnicos de todo o Brasil acompanham esses jogos com o objetivo de levá-los para fora da Paraíba. Agora, após dois anos de pandemia, a Copa voltou a ser realizada e movimentou as 14 regiões do estado”, frisou.

Com o título do CSP, a competição promete voltar em 2023 com mais uma edição do torneio. Vale lembrar que a Copa Paraíba Raimundo Braga é voltada para atletas até 15 anos.

campeão

copa paraíba

CSP

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Tabela da pré-Copa do Nordeste: CBF divulga tabela detalhada da competição

Seletiva começa com 16 times, e apenas quatro deles vão avançar à fase de grupos do Nordestão. Na Paraíba, Botafogo-PB e Sousa tentam a classificação.

Esportes

Marcelinho Paraíba admite que elenco do Serra Branca ainda não está fechado para o Paraibano

Técnico afirmou que o Carcará do Cariri deve anunciar em breve mais três ou quatro contratações para a disputa do estadual de 2023.

Esportes

Croácia bate Marrocos e fica com o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar

Croatas venceram pelo placar de 2 a 1, com gols de Joško Gvardiol e Mislav Oršić. Achraf Dari foi o autor do gol marroquino.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter