Mercado de trabalho

Prefeitura promove Feirão da Empregabilidade no Alto do Mateus nesta terça-feira

17/12/2022 | 15:00 | 36

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), promove, nesta terça-feira (20), a quarta edição do Feirão da Empregabilidade. Desta vez, o projeto será realizado na Escola Cidadã Integral Técnica Escritor Horácio de Almeida, no bairro Alto do Mateus. Por lá, serão realizados cadastros e encaminhamentos para mais de 300 vagas de emprego. O atendimento começará às 8h e será limitado a 350 pessoas, que receberão fichas conforme ordem de chegada. Também serão oferecidos serviços de orientação para empreendedores e capacitações profissionais gratuitas.

O Feirão da Empregabilidade foi criado no último mês de maio, em um megaevento realizado no Espaço Cultural, que contou com a participação de mais de quatro mil pessoas. O projeto foi redesenhado e, em agosto, ganhou uma versão itinerante, para percorrer diversos bairros da cidade, já tendo passado por Mangabeira e Valentina.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município, Vaulene Rodrigues, a iniciativa tem somado experiências bastante exitosas, e no Alto do Mateus não será diferente. “Chegaremos ao bairro, neste fim de ano, para levar oportunidade aos moradores da região, contribuindo não só com aqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho bem como com quem deseja crescer com o próprio negócio”, disse.

Oportunidades – Para o Feirão no Alto do Mateus, o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) prospectou 317 vagas, que abrangem mais de 50 funções. A equipe do serviço receberá as 350 pessoas que garantirem as fichas de atendimento, para fazer cadastro e atualização de dados no sistema. Quem estiver dentro dos perfis das vagas disponíveis no momento já poderá ser encaminhado para processos seletivos.

No destaque da relação, há oportunidades para atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de depósito, auxiliar de linha de produção, balconista, camareira, cozinheiro, eletricista, garçom, gerente de produção, manicure, operador de caixa, repositor de mercadorias, serviços gerais, vendedor de serviços e vendedor interno. Também há vagas para atendente de telemarketing e auxiliar de logística, exclusivas para pessoas com deficiência.

“Nosso papel é intermediar a conexão entre empregado e empregador, encaminhando mão de obra para atender a demandas de empresas e captando novas vagas junto a empreendedores”, explicou o coordenador do Sine-JP, Eurípedes Leal. Ainda segundo ele, os contratantes que tiverem oportunidades disponíveis em seus quadros e desejem ofertá-las podem entrar em contato com a equipe do serviço, pelo telefone (83) 98213-1516 ou pelo e-mail para intermediacao.sinejp@gmail.com.

Capacitações – O evento contará com seis capacitações gratuitas, que serão realizadas ao longo da manhã da terça-feira, também na Escola Horácio de Almeida. A programação ocorrerá, simultaneamente, em três salas. Às 8h30, terão as oficinas “Noções de logística”, “Qualidade no atendimento” e “Funções administrativas”. Já às 10h, “Como vender pelas redes sociais”, “Inteligência emocional no mercado de trabalho” e “Crescer, vencer e prosperar seu negócio”. As vagas para cada turma são limitadas e os interessados podem garantir a inscrição previamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/feirao-da-empregabilidade-alto-do-mateus/1819541.

Empreendedorismo – O Feirão vai disponibilizar serviços especiais para quem possui o próprio negócio ou almeja empreender. Os consultores da ‘Sala do Empreendedor’ da Sedest estarão no local para tirar dúvidas referentes à formalização de empresas, inclusive, realizando a abertura de registro de Microempreendedor Individual (MEI).

Documentação – Para ter acesso a qualquer atividade oferecida no evento, é necessário apresentar as versões originais do RG, CPF, comprovante de residência e da carteira de trabalho. A Escola Cidadã Integral Técnica Escritor Horácio de Almeida fica na Rua Durval Coutinho, s/n, no Alto do Mateus.