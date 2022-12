Reconhecimento

Alunos da Rede Municipal visitam Instituto Ricardo Brennand, no Recife

15/12/2022 | 20:30 | 98

Como reconhecimento pela participação no ‘Prêmio MPT na Escola 2022’, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) propiciou para 39 alunos da rede um passeio, nesta quinta-feira (15), para o Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco. A atividade foi coordenada pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e pelo Departamento de Programas Especiais (DPE).

“É uma alegria para a Secretaria poder premiar os alunos com uma viagem fora do Estado, que foi tão esperada por eles. É um momento comemorativo e celebrativo desses alunos que atenderam e acolheram a temática do Prêmio MPT na Escola. O Instituto Brennand promove essa aproximação desses estudantes com a rica cultura que temos”, explicou a diretora do PDE, Alcilene da Costa Andrade.

Durante o passeio no Castelo Brennand, os alunos visitaram a ‘Pinacoteca’, onde atualmente apresenta as exposições do acervo de longa duração: Frans Post e o Brasil Holandês, O Oitocentos Brasileiro, Coleção Janete Costa e Acácio Gil Borsoi e O Julgamento de Nicolas Fouquet.

“Eu achei muito interessante e gostei bastante do que vi. A gente precisa conhecer mais sobre os nossos antepassados, porque é muito interessante as históricas que vemos nos livros e que aqui pessoalmente”, disse Keila de Castro Vital Silva, aluna da Escola Municipal Afonso Pereira.

Durante o passeio, o grupo também conheceu o ‘Museu das Armas’. São mais de 3 mil peças, incluindo armaduras, além de pinturas orientalistas e uma grande variedade de arte decorativa.

A aluna Lorena Costa Rbeiro Queiroz, da Escola Municipal Francisco Edgar, ficou admirada com o que viu. “Muitas coisas de antigamente. Nas estátuas, o que achei mais legal é que elas mostravam um pouco da história do Brasil”, disse ela.

O último ponto visitado pelos estudantes foi a ‘Galeria’, que guarda no seu interior esculturas em mármore representando as quatro estações e uma réplica de “O Pensador”, obra máxima de Auguste Rodin, fundida em bronze patinado autenticada pela Casa Rodin de Paris, com a marca 8/25.

“Essa é uma iniciativa maravilhosa da Prefeitura de João Pessoa em levar os alunos ao conhecimento das artes e cultura, principalmente porque é uma realidade diferente da deles. Essa percepção artística literária é de suma importância para o crescimento e conhecimento da cultura brasileira”, relatou a gestora pedagógica da Escola Municipal Presidente Médici, Raquel Monteiro.

Projeto MPT nas Escolas – Na etapa municipal, 15 escolas participaram do projeto que foi dividido em dois grupos: grupo I, que abrangeu alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I com a temática do trabalho infantil; e grupo II, com alunos do 6º e 7º anos abordando a aprendizagem profissional nas categorias Conto, Desenho e Poesia.

Na etapa estadual, três alunas foram premiadas. Da Escola Municipal Rotary Francisco Edwar de Aguiar, localizada no bairro de Jaguaribe, Esther Maria de Almeida Lima, do 5º ano, ficou em primeiro lugar na categoria ‘Desenho’; Mayra dos Santos Silva, do 6º ano, na categoria ‘Desenho’; e a aluna Natália Leandra dos Santos, 7º ano, em terceiro lugar na categoria ‘Conto’. Ambas são da Escola Municipal Professora Anayde Beiriz, no Bairro das Indústrias.