Copa do Mundo no Catar: Brasil e Suíça avançam para encarar Coreia do Sul e Portugal nas oitavas

Os últimos dois classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar foram definidos na tarde desta sexta-feira (2). Brasil e Suíça avançaram como representantes do Grupo G, deixando Camarões e Sérvia para trás. Os brasileiros enfrentarão a Coreia do Sul na próxima fase, enquanto os suíços terão Portugal pela frente.

A Seleção Brasileira entrou em campo já classificada, buscando apenas garantir a primeira colocação do Grupo G. E conseguiu isso mesmo perdendo por 1 a 0 para Camarões, no Lusail Stadium, em Doha. Já a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2 no Estádio 974, também em Doha, para garantir a segunda colocação da chave.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO G

Brasil – 6 pontos | 2 gols de saldo

Suíça – 6 pontos | 1 gol de saldo

Camarões – 4 pontos

Na condição de líder do Grupo G, o Brasil enfrentará o vice-líder do Grupo H, a Coreia do Sul. E a Suíça, segunda colocada do G, duelará contra o líder do H, Portugal. Confira abaixo, todos os duelos das oitavas de final da Copa do Mundo:

3.dez (sáb) | 12h | Holanda x Estados Unidos (Internacional Khalifa)

(Internacional Khalifa) 3.dez (sáb) | 16h | Argentina x Austrália (Ahmad Bin Ali)

(Ahmad Bin Ali) 4.dez (dom) | 12h | França x Polônia (Al Thumana)

(Al Thumana) 4.dez (dom) | 16h | Inglaterra x Senegal (Al Bayt)

(Al Bayt) 5.dez (seg) | 12h | Japão x Croácia (Al Janoub)

(Al Janoub) 5.dez (seg) | 16h | Brasil x Coreia do Sul (Estádio 974)

(Estádio 974) 6.dez (ter) | 12h | Marrocos x Espanha (Cidade da Educação)

(Cidade da Educação) 6.dez (ter) | 16h | Portugal x Suíça (Lusail)

