Sedec divulga resultado dos pré-selecionados para Escolas Municipais Ativas Integrais

15/02/2023 | 16:04 | 1002

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) divulgou, nesta quarta-feira (15), a relação dos candidatos pré-selecionados na prova objetiva e avaliação de currículo dentro do Processo Seletivo Simplificado Interno para Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). Para conferir a relação dos candidatos, basta clicar no link.

O candidato que se sentir prejudicado poderá, nesta quinta-feira (16), interpor recurso por meio do formulário constante no Anexo VI do edital. O pedido deve ser enviado para o seguinte e-mail: educacaointegralemai@educa.joaopessoa.pb.gov.br. A relação final dos candidatos aprovados será divulgada na próxima sexta-feira (17).

Vagas – Estão sendo ofertadas vagas para professor de Educação Básica I e II; diretor escolar; coordenador pedagógico; coordenador administrativo-financeiro; articulador de aprendizagem; professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE); pedagogo escolar (supervisor ou orientador); psicólogo escolar; assistente social; secretário escolar e demais servidores que compõem a secretaria escolar.

O novo modelo de escola de tempo integral será implantado em 10 unidades de ensino da Rede Municipal. As escolas serão: Augusto dos Anjos, Radegundis Feitosa, Luiz Augusto Crispim, Paulo Freire, Celso Monteiro Furtado, Oscar de Castro, Severino Patrício, Leonel Brizola, Arnaldo de Barros Moreira e Duque de Caxias.

Anexo VI – Formulário para recurso

O caderno com as questões da prova objetiva poderá ser acessado pelo link.

O candidato poderá baixar o gabarito da prova clicando no link.