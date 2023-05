Vigilância em saúde

Prefeitura inicia projeto de educação socioambiental de prevenção contra arboviroses em escolas municipais

15/05/2023 | 12:00 | 50

A Prefeitura de João Pessoa vai iniciar, nesta terça-feira (16), o Projeto de Educação Socioambiental na Prevenção das Arboviroses em escolas da rede municipal de ensino. O trabalho executado pelas secretarias municipais de Saúde (SMS) e Educação (Sedec) ofertará orientações aos alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental por meio de palestras, distribuição de material educativo e atividades lúdicas com interação dos estudantes. A ação de lançamento do projeto acontecerá na Escola Municipal Anayde Beiriz, no Bairro das Indústrias, a partir das 14h.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa, Raquel Moraes, o objetivo do trabalho é disseminar o conhecimento sobre as arboviroses na comunidade escolar para que os estudantes possam conhecer e colocar em prática as medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

Além dos alunos, o projeto visa alcançar também professores e funcionários das escolas. “Vamos buscar a sensibilização e mobilização da população escolar para o combate às arboviroses na perspectiva de mudanças de hábitos e atitudes, na adoção de condutas saudáveis e, assim, possibilitando uma melhor qualidade de vida”, destacou Raquel Moraes.

Durante as atividades como gincanas, momentos de leitura e aplicação de questionários, serão abordados diversos conteúdos direcionados ao combate às arboviroses. Alguns dos pontos são: a origem do mosquito e suas características, formas de prevenção e o desenvolvimento da cidadania na escola com foco na prevenção coletiva.

Inicialmente, foram selecionadas para a primeira fase do projeto escolas situadas no território do Distrito Sanitário I e Polo 7 da Educação, área onde apresenta maior índice da presença do mosquito Aedes aegypti. São elas: Anayde Beiriz, Antônio Nominando Diniz, Cantalice Leite Magalhães, Edeme Tavares de Albuquerque e Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque. Posteriormente, escolas de outras áreas serão incluídas no projeto.

A gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Paula Menezes, explica que a ação visa entender o atual nível de conhecimento que os alunos possuem, assim como transmitir informações complementares para ajudar no combate às arboviroses. “Ao levarmos informação para dentro da escola, imaginamos alcançar toda a comunidade local, pois tanto alunos quanto o corpo docente se transformam em vetores de conhecimento do tema apresentado”, afirmou.

O trabalho nas escolas será realizado por técnicos da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Ambiental junto aos residentes multiprofissionais da rede municipal de saúde, técnicos do Programa Saúde na Escola, equipes de saúde da família e profissionais da rede municipal de ensino.