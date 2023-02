Testes

Alunos de triathlon do projeto ‘Campeões do Amanhã’ passam por avaliação física

04/02/2023

A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o curso de Educação Física do Centro Universitário da Capital (Unipê), realizou, nesta sexta-feira (3), uma avaliação física com oito alunos de triathlon – esporte que envolve natação, corrida e ciclismo – do projeto ‘Campeões do Amanhã’. Segundo a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), que coloca em prática o projeto, o objetivo foi avaliar as capacidades, como peso, flexibilidade, força, envergadura e resistência dos atletas.

“O projeto Campeões do Amanhã está atualmente formando campeões e essa avaliação nos ajuda a entender melhor os alunos que estão começando as atividades para a gente direcionar melhor os treinamentos. Tenho certeza que vai ajudar muito no desenvolvimento dos atletas no decorrer do ano”, afirmou o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

Neste primeiro momento, a avaliação física com o triathlon vai servir como piloto. A meta é integrar as outras 12 modalidades do ‘Campeões do Amanhã’.

O aluno Tiago Neto, de 14 anos, foi um dos atletas que passou pelos testes. “Foi ótimo e com essa avaliação posso ver o meu desempenho como está. Estou gostando muito de praticar thiathlon e aprendi a ter mais estabilidade, armazenar oxigênio por ter provas pesadas, além de outras coisas”, comentou.

Além de Tiago Neto, a aluna Anny Victória enxerga a chance de ser avaliada como uma oportunidade para evoluir na modalidade. A garota, de 12 anos, garantiu que com dedicação, o triathlon acaba “se tornando fácil e prático de fazer”.

“O triathlon é muito interessante por ter a parte da natação que eu gosto. Pratico desde dois anos e meio. Tem bicicleta, que já praticava com o meu pai, e correr por ser uma especialidade que eu gosto. Acabei me aproximando mais do triathlon e estou me apaixonando cada vez mais. Agora, com essas avaliações, vou ter a oportunidade de ver o quanto vou melhorar a cada mês”, afirmou Anny Victória.