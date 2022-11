Evento na próxima semana

Prefeitura abre inscrições para ciclo de palestras da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

04/11/2022 | 12:00 | 23

Um ciclo de palestras sobre meio ambiente vai acontecer de 9 a 12 novembro, na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que será realizada no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio deste link. As palestras acontecem na próxima sexta-feira (11) e haverá emissão de certificado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e Governo do Estado. Os interessados podem se inscrever em mais de uma palestra gratuitamente.

Entre as palestras de destaque da SNCT está a de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que acontecerá na sexta-feira (11), no mezanino 2, auditório 1, de 14h até 15h30, com as professoras e mestras Maria Luisa Palitot R. Alves, Amanda Alves Queiroga e Silvana Alves dos Santos. O objetivo desta palestra é informar à população, sobretudo estudantes, a importância do cumprimento dos ODS com enfoque nos objetivos que envolvem as mudanças climáticas e apresentar a plataforma ‘Adapta Brasil’ para o conhecimento a nível local dos impactos do clima, tema bastante em voga na atualidade.

Outra palestra que promete movimentar a 19ª SNCT é a “Você já ouviu falar o que é Aquaponia e como ela pode ajudar o meio ambiente?”, com os professores e mestres da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Ely Ewerton Amorim Lopes e Luiz Henrique Pereira Regis. Ela acontecerá das 15h30 às 16h30. A aquaponia Germina Sertão consiste numa solução para produção de alimentos unindo o cultivo de plantas, principalmente hortaliças e temperos, e a criação de peixes. O design modular e adaptável atende diversas escalas e finalidades. Os componentes básicos são: tanque dos peixes; tanque das plantas; e filtros físicos e biológicos.

O sistema incorpora aspectos ecológicos que permitem a recirculação da água entre os componentes, promovendo a reciclagem de nutrientes e o eficiente consumo de água. O protótipo construído na UFPB, desde 2020, com área de cultivo de seis metros e tanque dos peixes de 800L, apresenta uma produção de 120 alfaces e 5 kg de temperos a cada 2 meses, e de 10 kg de peixes a cada 6 meses. Essa solução permite a produção local de alimentos frescos e possibilita a sensibilização sobre alimentação saudável.

A terceira palestra deste dia é “Inspeções das instalações elétricas (2iE): boas práticas no uso da energia elétrica”, no horário de 16h30 às 17h30. Ministram esta palestra os professores Luís Felipe de Lima Pereira e Nívea Christina Firmino Cavalcante, ambos membros do projeto de extensão da UFPB.

Em 2016, o Conselho Americano para uma Economia com Eficiência Energética realizou um estudo e mostrou que o Brasil é um país em destaque quando o assunto é o desperdício de energia elétrica. Com o intuito de contribuir para a redução do desperdício de energia elétrica, a palestra traz, de forma simples, dicas para se evitar este desperdício. Além disso, abordagens sobre a linha temporal da energia elétrica no Brasil, a matriz elétrica brasileira, as bandeiras tarifárias de energia e o selo PROCEL servem de apoio para explicar como a eficiência energética se torna uma ferramenta importante nas questões econômicas pessoais e regionais.

Sobre os palestrantes:

Amanda Alves Queiroga – Graduada em Engenharia Ambiental pela UFPB. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema/UFPB), na área de Gerenciamento Ambiental. Atua nos seguintes temas: gestão ambiental; sustentabilidade; gestão de recursos hídricos; geoprocessamento; desastres relacionados com fenômenos naturais. Trabalha com a implementação dos ODS em empresas e instituições.

Maria Luisa Palitot R. Alves – Graduada em Engenharia Ambiental pela UFPB. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Gestão de riscos e desastres relacionada a inundações urbanas e Geoprocessamento. Trabalha na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba.

Silvana Alves dos Santos – Graduada em Gestão Ambiental pela Universidade Norte do Paraná (2011). Especialização em Gestão, Licenciamento e Auditoria Ambiental (2012). Tem experiência na área de resíduos sólidos úmido na produção de composto orgânico. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Trabalha na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba.

Ely Ewerton Amorim Lopes – Engenheiro ambiental e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPB. Colaborou com pesquisa e extensão nos laboratórios de Ecologia Aquática e Ecologia Terrestre da UFPB. Realizou intercâmbio acadêmico na Universidade de Melbourne, Austrália. Atuou na Secretaria de Meio Ambiente de Conde (PB). Realiza pesquisa e desenvolvimento nas áreas de infraestrutura verde, drenagem urbana sustentável, saneamento ecológico, agricultura urbana e sistemas de produção integrados. Atualmente é agente local de inovação do Sebrae/PB.

Luiz Henrique Pereira Regis – Engenheiro mecânico pela Universidade Federal da Paraíba, com experiência focada no desenvolvimento de protótipos e soluções inovadoras junto aos laboratórios FABLAB UFPB e BAJA-SAE UFPB. Atualmente atua no desenvolvimento de novos produtos aplicando ferramentas de engenharia CAD/CAE/CAM, utilizando métodos de fabricação mecânica e aditiva como fabricação CNC e impressão 3D.

SERVIÇO:

19ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Evento: Ciclo de palestras

Palestra 1: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Mudanças Climáticas: apresentação da Plataforma “Adapta Brasil – MCTI” – Hora: 14h às 15h30.

Palestra 2: Você já ouviu falar o que é Aquaponia e como ela pode ajudar o meio ambiente? – Hora: 15h30 às 16h30.

Palestra 3: Inspeções das instalações elétricas (2iE): boas práticas no uso da energia elétrica – Hora: 16h30 às 17h30.

Local: Mezanino 2 – Auditório 1 – Espaço Cultural José Lins do Rego, Tambauzinho;

Inscrições gratuitas por meio do link: https://tinyurl.com/snct-ecotech-palestras.