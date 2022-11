Na rede municipal

‘Procon-JP vai às aulas’ prossegue com curso e leva educação consumerista para 1.200 alunos

02/11/2022 | 19:00 | 90

O curso sobre Direitos do Consumidor do ‘Procon-JP vai às aulas 2022’ prossegue todas às terças-feiras e sábados, até o próximo mês de dezembro para os 1.200 alunos do 9º ano do ensino fundamental II e do Ciclo IV do Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede pública municipal de João Pessoa, classificados na segunda edição do Programa. A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela logística do curso e pelo monitoramento e avaliação das ações acadêmicas, inclusive a frequência obrigatória registrada ao final de cada aula ministrada.

As aulas, que ocorrerão todos os sábados (durante o dia) e às terças-feiras (à noite), iniciaram no dia 15 de outubro com os estudantes distribuídos em 43 turmas, em dezenas de escolas municipais. O secretário do Procon-JP, Rougger Guerra, informa que os alunos contemplados terão direito a uma ajuda de custo de R$ 700, paga em parcela única ao término do curso.

O titular o Procon-JP explica que o objetivo do ‘Procon-JP vai às aulas’ é capacitar adolescentes, jovens e adultos para que atuem como agentes sociais promovendo e divulgando o direito do consumidor, além de difundir a educação para o consumo através de ações concretas.

Ele acrescenta que “o Programa promove a cidadania junto aos alunos e incentiva a articulação de parcerias e convênios com organizações sociais que ofereçam oportunidades de práticas de ensino, pesquisa e extensão complementares à formação curricular”.

Conteúdo do curso – Os estudantes selecionados para a versão 2022 do Programa terão aulas de Noções Básicas de Direitos do Consumidor, Formação em Habilidades Sociais para Negociação de Conflitos, Formação Básica de Negociadores de Conflitos e Formação Básica em Educação Financeira. Todos os módulos terão duração de 10 horas/aula.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá

Telefones para orientação e dúvidas: 0800 083 2015

Procon na sua mão: 83 98665-0179

Transporte público: 83 98873-9976