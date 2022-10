Segurança alimentar

Prefeitura de João Pessoa lança programa ‘Mais Pão e Leite’ e cadastramento começa dia 7 de novembro

29/10/2022 | 17:00 | 1222

A Prefeitura de João Pessoa colocará em prática mais um programa de segurança alimentar voltado às famílias em vulnerabilidade social da Capital. A partir de 7 de novembro, essas pessoas poderão se inscrever no programa ‘Mais Pão e Leite’, que será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

As inscrições acontecerão nos Centros de Referência da Cidadania (CRC), Cozinhas Comunitárias e em serviços relacionados à assistência social de outras secretarias, como os Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Para se cadastrar, a família deve estar com o CadÚnico atualizado e apresentar documentos como número de identificação social (NIS), RG, CPF e comprovante de residência. Caso tenha filhos, é necessário também apresentar as certidões de nascimento e comprovante de matrícula.

Após o cadastramento, as famílias serão visitadas por assistentes sociais da Prefeitura para confirmar as informações cedidas e serão acompanhadas periodicamente caso passem a receber o benefício.

Para a secretária da Sedes, Norma Gouveia, o programa vem pra melhorar ainda mais o sistema de segurança alimentar da Capital. “O programa inicialmente terá 6.000 vagas para famílias que estão em vulnerabilidade social em nossa cidade. A Prefeitura já realiza um vasto programa nesse sentido com os restaurantes populares e as Cozinhas Comunitárias, que este ano já distribuíram mais de 800 mil refeições. Estamos dando continuidade a um trabalho de cuidado com as pessoas que mais precisam dos nossos serviços”, completou.

Cartão – Cada família receberá um cartão magnético onde serão depositados R$50 mensalmente. Com este cartão, elas irão adquirir gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais cadastrados junto ao programa. Cada unidade familiar poderá receber o benefício por um ano, prorrogável por mais cinco anos, caso seja comprovada a necessidade.

Caso a família não use o cartão por dois meses consecutivos, o mesmo será suspenso e reativado a partir de uma nova visita psicossocial de assistentes sociais da administração municipal.