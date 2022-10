MÊS DA CIDADE: Programação de inaugurações e anúncio de pacote de obras em Campina Grande é agendada para a segunda quinzena de outubro | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, dentro da programação do Mês da Cidade, está montando uma abrangente agenda de inaugurações, assinaturas de ordens de serviços e anúncios para a segunda quinzena de outubro pelo prefeito Bruno Cunha Lima. A informação é do secretário-chefe do Gabinete do Prefeito, Gilbran Asfora.

De acordo ainda com Gilbran Asfora, houve uma opção por não estruturar nenhuma programação específica de agenda de inaugurações para esta terça-feira, 11, oficialmente a data de emancipação política do Município.

Assim como em alguns anos anteriores, a programação de inaugurações e entregas do Município pelo aniversário de 158 anos será deslocada para os próximos dias, em função do período de feriadão, quando grande parte da população viajou, explica o secretário.

Programação cultural

Na última sexta-feira, 7, a partir das 16h, a centenária orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa fez uma apresentação especial no Centro da cidade. Saiu da sede na rua Venâncio Neiva e desfilou pelas ruas centrais de Campina Grande. Na rua Maciel Pinheiro houve uma parada em frente à Biblioteca Municipal. Em seguida, a banda seguiu pela avenida Floriano Peixoto até a Praça da Bandeira.

Para esta terça-feira, dando sequência à uma série de ações já sincronizadas com o Mês da Cidade, a secretária de Cultura, Giseli Sampaio, informa que os museus serão abertos para a população, através de visitas guiadas. Equipes da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) acompanharão os visitantes para fornecer informações e detalhes sobre os acervos.

Codecom