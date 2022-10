‘Odonto em Cena’

Projeto da Prefeitura ensina crianças sobre saúde bucal através do teatro de fantoches

08/10/2022 | 16:00 | 64

Ensinar sobre a importância do cuidado com a saúde bucal para crianças, mas de uma forma lúdica e humanizada, esse é o objetivo de um projeto da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Criado no ano passado pela Coordenação de Saúde Bucal, o ‘Odonto em Cena’ tem proporcionado a realização de ações de prevenção e promoção de cuidados com a boca através de encenações teatrais e fantoches.

“A assistência em saúde bucal prestada pela Rede Municipal de Saúde acontece de forma curativa, com a assistência prestada nos consultórios instalados nas unidades de saúde, centro de especialidades e pela unidade móvel, além da parte de prevenção e promoção com atividades educativas realizadas nas unidades de saúde, mas também nas comunidades e escolas e, é nesse contexto que o Odonto em Cena atua, trazendo as orientações que são dadas em consultório de uma forma diferente, lúdica, atrativa para a criança”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal, Camila Castelo Branco.

D R T R j 15855 Ivomar Gomes Pereira D R T R j 15855 Ivomar Gomes Pereira

O projeto é composto pelos profissionais de odontologia e auxiliar de saúde bucal da Rede Municipal e as apresentações acontecem sempre nas ações de saúde e cidadania realizadas pela SMS e outras secretarias da Prefeitura de João Pessoa.

Através do teatro de fantoches, sempre adaptado à realidade da comunidade onde está sendo realizada a ação, os profissionais apresentam a peça ‘A queda da Bruxa Caricé’, escrita pela professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Patrícia Rabello, que conta com elementos do cuidado da saúde bucal e são apresentados na história de forma lúdica como os vilões e heróis no cuidado.

“Na história temos a bruxa Caricé, que representa a cárie, e temos também a fada do dente com sua varinha que é a escova, além de outros elementos. Dentro da história conseguimos trabalhar diversos temas como os perigos do consumo em excesso de doces, a importância do uso do fio dental e da escovação correta e como usá-los”, contou a dentista da Rede Municipal de Saúde e participante do projeto, Anna Raquel Cardoso.

Uma das crianças que assistiu à peça foi João Guilherme, de quatro anos. A mãe dele, Rosemary Tavares, conta que os ensinamentos da peça surgiram efeito imediato. “João é uma criança que gosta bastante de comer doces e outras besteiras, e infelizmente acabo dando o que tem deixado os dentinhos dele bem prejudicados. Ali ele se identificou com a história que contaram e logo que terminou já foi me falando que não queria mais comer doce e refrigerante”, relatou a dona de casa.

“Além de ensinar sobre a importância de cuidar dos dentes, da boca e como colocar em prática esses cuidados, com o Odonto em Cena também desmistificamos o atendimento com o dentista, quebrando o medo que é muito comum na população. Após a apresentação, as crianças são atendidas pelo profissional e já vemos o impacto do projeto na quebra do medo do dentista, quando as crianças chegam tranquilas e empolgadas em cuidar dos dentes”, explicou uma das dentistas do projeto, Rachael Monteiro.

Após a apresentação, todas as crianças recebem escovas de dente, específicas para a idade, para colocar em prática os cuidados aprendidos na ação.

Rede de Saúde Bucal – Em João Pessoa a Rede de Saúde Bucal também presta assistência na atenção primária e especializada. Atualmente possui 192 Equipes de Saúde Bucal, compostas por dentistas e auxiliares de saúde bucal.

Nas Unidades de Saúde da Família (USF), espalhadas por todo o município, são ofertadas consultas, profilaxia (limpezas), restaurações, remoção de tártaro, urgências, extrações dentárias, entre outros serviços. Ainda na atenção primária, a rede conta com a Unidade Odontológica Móvel (UOM), também chamado de Odontomóvel, que roda a cidade de João Pessoa cobrindo as áreas descobertas e ofertando os mesmos serviços das USF.

Já os atendimentos especializados em saúde bucal acontecem em quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), localizados em Jaguaribe, Cristo, Torre e Mangabeira, estes dois últimos funcionando 24 horas. Nos CEO são ofertados serviços de odontopediatria, cirurgia oral menor, endodontia (tratamento de canal), dentística (restaurações), radiologia, periodontia (tratamento da gengiva), estomatologia (diagnósticos de lesões da cavidade bucal), realização de biópsias e prótese dentária, além do atendimento especializado a pacientes com necessidades especiais.

Além de encaminhados das Unidades de Saúde da Família (USF), os CEO atendem usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuam no seguimento da assistência psicossocial, bem como as crianças com doenças raras.