ASSISTIR AO VIVO Ceará x Náutico COM IMAGENS Copa do Brasil Sub-20, HOJE (08/10) – BOLA ROLANDO

Começou A COPA DO BRASIL SUB-20 de 2022! Assim, a partida entre Ceará x Náutico da Copa do Brasil Sub-20 acontece hoje, HOJE (08/10) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Ceará , que busca a vitória sob seus domínios.

A partida acontece COMO NA DATA INFORMADA e será um dos jogos mais emocionantes desta competição, já que se trata de um clássico do SUB-20 e do futebol nacional, por que não? Confira a seguir, onde haverá transmissão dos jogos.

15:00 Ceará x Náutico Oitavas de final – AO VIVO AQUI

ÁRBITROS

Função Nome Federação Árbitro Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA) PE Árbitro Assistente 1 Fernando Antonio da Silva Junior PE Árbitro Assistente 2 Humberto Martins Dias Silva PE Quarto Árbitro Cesar Pereira Leite PE Analista de Campo Ana Karina Marques Valentin PE

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir a Copa do Brasil Sub-20 2022?

A Copa do Brasil Sub-20 2021 começa com grandes e importantes parcerias em relação a transmissão. Em 2019, como o leitor do MRNews acompanhou, a CBF e o SPORTV fecharam parceria para transmitir toda a competição. Este ano, não será diferente, mas com novidades sutis e importantes para o torcedor. Portanto, a competição terá transmissão da BAND ao vivo, em partidas que são transmitidas no final de semana (acompanhe a tabela aqui no site) e também, na CBF TV E AQUI NO MRNEWS.

JOGOS DE HOJE

15:00 ABC x Fluminense-PI Oitavas de final 15:00 Náutico x Ceará Oitavas de final 15:30 IAPE x São Raimundo-RR Oitavas de final

Onde assistir Ceará x Náutico pela Copa do Brasil Sub-20, ao vivo Online ou pela TV e de graça, HOJE (08/10) às 15 hs

Portanto, como informado anteriormente, os parceiros da CBF em transmissão para a Copa do Brasil Sub-20 são a BAND, o SPORTV, canal por assinatura da Globo e a própria CBFTV que deve cobrir 100% dos jogos que não terão TV. O GE.com também narra as partidas da competição, para quem não pode assistir na TV.

Canal 15:00 Ceará x Náutico Oitavas de final CBF TV NÃO SPORTV não BAND NAO OUTROS CANAIS MRNEWS

COPA DO BRASIL SUB-20 2022

A Copa do Brasil Sub-20 é uma competição de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Realizada anualmente a partir de 2012, o torneio teve sua primeira edição sendo conquistada pelo Vitória, que venceu o Atlético Mineiro na final.

No entanto, o maior vencedor é o São Paulo, que possui três títulos conquistados em 2015, 2016 e 2018. Os demais campeões foram o Internacional (2014), Atlético Mineiro (2017), Palmeiras (2019), Vasco da Gama (2020) e o Coritiba (2021).

Todas as edição foram disputada em sistema de jogos eliminatórios por 32 equipes, um torneio seletivo foi criado para dar uma vaga para representantes da região Norte, mas acabou sendo extinto após três edições. O campeão da edição de 2015, o São Paulo, conquistou uma vaga na Copa Libertadores da América Sub-20 como representante brasileiro. A partir de 2017, a competição oferece uma vaga para a Supercopa do Brasil de Futebol Sub-20.

História da Copa do Brasil Sub-20

Assim, a disputa juvenil, ou Sub-20, tem o São Paulo como o ‘bicho-papão’ da competição que começou a ser disputada desde 2012. Mas, desde então, o clube venceu três edições de 2015 a 2017. Portanto, em 2018, o Vitória bateu o Atlético Mineiro na final se sagrou o campeão da Copa do Braisl Sub-20. Já em 2019, em uma final com o Flamengo, o Palmeiras foi o grande campeão. Em 2020, o título ficou com o Vasco da Gama, que derrotou o Bahia. O Vasco é o atual campeão e defende o título da competição. O clube também foi o campeão da SUPERCOPA do Brasil Sub-20.

A CBF tem dado muita atenção ao futebol de base, principalmente o juvenil, organizando competições em nível nacional e revelando os talentos do futebol. Por outro lado, a seleção Sub-20, não tem um bom desempenho. No Brasil também existem competições organizadas pela CBF em nível nacional do Sub-17, além da Copinha, ou Copa São Paulo de Júniores, que também é Sub-20.

Assim, veja os melhores momentos da final do SUB-20 2020, Vasco campeão

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/10/07/assistir-ao-vivo-ceara-x-nautico-com-imagens-copa-do-brasil-sub-20-hoje-08-10

CategoriaFUTEBOL AO VIVO