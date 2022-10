FERIADÃO: Bruno antecipa feriado do Dia do Servidor e decreta ponto facultativo nas repartições municipais para esta segunda-feira | Prefeitura de Campina Grande – PB

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, por meio do Decreto nº 4.711/2022, assinado e publicado nesta quinta-feira, 6, transferiu as comemorações alusivas ao Dia do Servidor (28 de outubro), para esta segunda-feira, 10, além de decretar ponto facultativo nas repartições pública e demais entidades e órgãos integrantes da administração direta e indireta do Município.

Além da segunda-feira, as repartições municipais não funcionarão nos dois dias seguintes: 11 (terça-feira), por ser feriado local, pela emancipação política do Município, e 12 de outubro (quarta-feira), feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Ainda de acordo com o decreto, como de praxe, estarão funcionando normalmente nos dias 10, 11 e 12 todas as atividades consideradas essenciais ao normal cumprimento dos serviços de responsabilidade do Município.

Codecom