ASSISTIR AO VIVO Irlanda do Norte x Bielorrússia na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2024, HOJE (15/11)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Irlanda do Norte x Bielorrússia se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece HOJE, HOJE (15/11) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Irlanda . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Irlanda do Norte x Bielorrússia: Prévia e Detalhes do Confronto na UEFA Nations League

No próximo dia 15 de novembro de 2024, a seleção da Irlanda do Norte enfrenta a Belarus no Windsor Park, em Belfast, às 19h45 (horário de Brasília), em partida válida pela Liga C da UEFA Nations League. O jogo será crucial para ambas as equipes, com a Irlanda do Norte liderando o grupo e precisando da vitória para assegurar uma vaga entre os dois primeiros. A Belarus, por sua vez, segue próxima na tabela e busca um resultado positivo para se manter na disputa.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma **Star+**, disponível para assinantes no Brasil. Alternativamente, outros canais e plataformas de streaming podem disponibilizar o jogo, conforme a programação local.

Ficha Técnica do Jogo

– **Competição**: UEFA Nations League – Liga C

– **Data**: 15 de novembro de 2024

– **Horário**: 19h45 (horário de Brasília)

– **Local**: Windsor Park, Belfast, Irlanda do Norte

– **Transmissão no Brasil**: Star+

Análise das Equipes

A Irlanda do Norte vem de uma expressiva vitória por 5-0 sobre a Bulgária, com destaque para o atacante Isaac Price, que marcou um hat-trick. O técnico Michael O’Neill comentou que, apesar do excelente desempenho, sua equipe ainda precisa melhorar a finalização para manter a eficiência no ataque. Jogando em casa, os norte-irlandeses têm um histórico positivo, com três vitórias consecutivas na Nations League no Windsor Park.

A seleção da Belarus, comandada por Carlos Alos, empatou em 1-1 com Luxemburgo em sua última partida. Mesmo jogando fora de casa, a equipe vem de quatro jogos sem derrota, o que inclui uma boa atuação defensiva. No último confronto entre Irlanda do Norte e Belarus, o jogo terminou empatado em 0-0, destacando a forte defesa de ambas as equipes.

Prováveis Escalações

Irlanda do Norte

– **Formação**: 3-4-3

– **Escalação**: Pierce Charles; Trai Hume, Paddy McNair, Ciaron Brown; Conor Bradley, Alistair McCann, Shea Charles, Spencer; Isaac Price, Callum Marshall, Dion Charles.

Belarus

– **Formação**: 3-4-3

– **Escalação**: Lapoukhov; Zakhar Volkov, Sergei Politevich, Pavel Zabelin; Kovalev, Evgeni Yablonski, Max Ebong, Pechenin; Dmitri Antilevski, Nikita Korzun, Yevgeni Shikavka.

Previsão

Com a vantagem de jogar em casa, a Irlanda do Norte é vista como favorita para vencer, especialmente considerando o desempenho positivo recente em Belfast. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para os donos da casa.

