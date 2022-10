Incentivo ao esporte

Final das provas individuais das Olimpíadas Escolares do Município revela talentos

08/10/2022 | 12:00 | 20

A final das provas individuais das olimpíadas escolares do município, realizadas neste sábado (8), na Vila Olímpica, no Bairro dos Estados, revelou muitos jovens talentos e promoveu a prática esportiva. A iniciativa é da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise).

Foram disputadas provas de campo, como arremesso de peso, lançamento de dardo, salto em altura e salto em distância. Também ocorrerem disputas de provas de pista de 800 metros rasos até 3.000 metros rasos.

O coordenador da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), Theodan Stephenson, elogiou o desempenho dos estudantes. “O esporte é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar. A Prefeitura de João Pessoa fez a sua parte retomando a organização das Olimpíadas Escolares e incentivando os alunos a praticarem esportes”, comentou Theodan.

Clara Oliveira tem 13 anos e estuda na Escola Municipal Antenor Navarro e disputou a prova de 80 metros rasos. Clara é uma promessa do esporte e destacou a importância da prática esportiva na vida dela e a expectativa para o futuro profissional.

“Eu sempre gostei de praticar esportes e encontrei no atletismo um amor ainda maior. É um estilo de vida. A gente cuida da saúde da mente e do corpo. Sobre meu futuro no esporte, eu sei que é difícil, mas eu espero poder viver do esporte e representar o Brasil”, disse a estudante.

Professora Liliane Fernandes, que leciona Educação Física na Escola Municipal Antenor Navarro, acredita que uma boa gestão é aquela que investe em esportes.

“O prefeito está de parabéns por incentivar as práticas esportivas. Isso muda a vida dos estudantes. É através do esporte que uma criança pode mudar sua realidade. A educação física também é importante para o desenvolvimento das crianças”, completou Liliane.