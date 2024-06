Prefeito entrega novos imóveis dentro do ‘Compra Assistida’, que chega à marca de 49 famílias beneficiadas

O prefeito Cícero Lucena entregou, na tarde desta segunda-feira (3), 12 novas moradias dentro do programa ‘Compra Assistida’, que agora chega à marca de 49 unidades habitacionais em benefício de famílias em situação de vulnerabilidade social na Capital. A solenidade aconteceu na Praça Adalgisa Carneiro, no bairro do Cuiá, onde o gestor adiantou que serão quase 500 famílias beneficiadas em toda a cidade.

Nessa nova etapa, idealizada pela Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), estão sendo contemplados moradores do bairro São José, com total de 24 imóveis comprados, escolhidos pelos próprios moradores, em local seguro e com valor de até R$ 115 mil. A Prefeitura também atua com o programa João Pessoa Sustentável, por meio da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde já foram beneficiadas 26 famílias do Complexo Beira Rio. Outros 10 imóveis deverão ser entregues ainda nesse mês de junho.

“Esse projeto de compra assistida só tem duas cidades no Brasil – uma é João Pessoa e outra é no interior de São Paulo. É você dar a oportunidade, democratizar a escolha, porque as pessoas escolhem unidades habitacionais que querem comprar, onde a prefeitura aplica R$ 115 mil, mais outros custos, chegando a R$ 125 mil por unidade. Então, no São José, serão 250 famílias beneficiadas. No Complexo Beira Rio, mais 250, além disso nós estamos avançando com mais de 720 apartamentos no residencial que está sendo construído pela prefeitura”, destacou o prefeito.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, destacou que, além da compra dos imóveis, a Prefeitura garante as despesas com todas as burocracias documentais dos imóveis. “A isenção do ITBI e encargos de cartórios. Então, as famílias recebem suas chaves no local que querem. Pessoas que moravam em áreas de risco, alagadas, em situação de insegurança, agora estão tendo uma nova perspectiva e a Prefeitura de João Pessoa acabando com risco habitacional”, afirmou.

Solange Benício da Silva é uma das beneficiadas. Ela se emocionou ao receber as chaves das mãos do prefeito Cícero Lucena de um apartamento no bairro do Cristo. “É um dia muito feliz, porque estou deixando para trás uma vida de sofrimento. Minha casa vivia alagando, com risco de desabamento. Agora não – eu mesma escolhi no local, o imóvel, e agora eu só tenho a agradecer, ao prefeito e à prefeitura”, disse.