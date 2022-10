DIA DAS CRIANÇAS: Prefeitura de Campina Grande promoverá ação especial, no próximo dia 12 de outubro, no Parque da Criança | Prefeitura de Campina Grande – PB

Seguindo a tradição, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), promoverá uma manhã especial no Dia das Crianças. Das 08h às 12h30, o Parque da criança estará preparado com brinquedos infláveis e contará com as presenças do Mickey e da Minnie.

Haverá, ainda, a distribuição de pipocas, algodões-doces, picolés e sorteio de brindes.“A gente se sente gratificado em promover ações desse tipo. O Parque da criança é, tradicionalmente, um local para o encontro das famílias. Certamente, teremos uma manhã de muita alegria no próximo dia 12”, comentou o professor Vanildo Leite, secretario de Esporte, Juventude e Lazer.

Lembrando que nas próximas segunda, 10; terça, 11; e quarta-feiras, 12 de outubro, os Parques da Criança e da Liberdade, além da Vila Olímpica Plínio Lemos, estarão funcionando das 5h às 18h.

O horário excepcional será em virtude do feriado prolongado, envolvendo as comemorações do Dia do Servidor, antecipado por Decreto Municipal; da emancipação política do Município; e em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, respectivamente.

“Esses horários já vem sendo praticados nos fins de semana e feriados. Aproveitamos para convidar a população a trazer as crianças neste dia tão especial, dedicado a elas. Venham ao Parque da Criança que vai ser uma festa muito bonita”, finalizou o secretário Vanildo Leite.

Codecom