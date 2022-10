SAÚDE DE VERDADE: Prefeitura reforma 10 unidades de saúde em Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

O programa Saúde de Verdade, da Prefeitura de Campina Grande, está promovendo a recuperação predial por meio de obras de reforma e revitalização em pelo menos dez unidades de saúde. O prefeito Bruno Cunha Lima deve iniciar as entregas oficiais a partir do mês de outubro, quando acontece o aniversário do Município.

Os investimentos giram em torno de R$ 1 milhão e as obras estão sendo realizadas com recursos próprios e com as equipes de manutenção e obra da própria Secretaria Municipal de Saúde e por meio de empresas contratadas através de processo licitatório.

Estão sendo reformadas no momento as Unidades Básicas de Saúde Antônio Arruda (José Pinheiro), Campos Sales (José Pinheiro), Raimundo Carneiro (Malvinas), Nossa Senhora Aparecida (Catolé), UBS Novo Horizonte e Policlínica da Palmeira. No Bairro das Cidades, as duas unidades foram transferidas de local para outros prédios onde as reformas estão sendo finalizadas.

Na Bela Vista, a Secretaria de Saúde iniciou a reforma do Centro de Saúde, que vai se tornar uma Policlínica e abriu uma nova unidade para atender a população, mas que vai permanecer aberta mesmo após a conclusão da obra do Centro de Saúde. Dessa forma, o bairro será contemplado com uma nova UBS e uma nova Policlínica.

Há ainda a reforma para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Bairro das Cidades, que está acontecendo na UBS Benjamin B. da Silva e a obra para implantação de uma academia de saúde na UBS Maria de Lourdes Leôncio (Novo Cruzeiro). Outras unidades que devem passar por reforma em breve são a Unidade Mista de Galante, a UBS do Pedregal e as duas UBS do bairro São Januário. Uma nova unidade também será construída nas Malvinas.

Além de todas essas ações, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima já entregou a construção da UBS Padre Hachid Ilo Beserra (Glória), abriu uma UBS no Portal Sudoeste e outra no Sandra Cavalcante, reformou a UBS Antônio Aurélio Ventura (Cinza), reformou várias salas de vacina e consultórios odontológicos, reativou o Centro de Especialidades Odontológicas do Catolé, além de reformas em prédios administrativos.

Codecom