Reconhecimento

Idosos executam serviços de limpeza urbana na Emlur com experiência e dedicação

01/10/2022 | 15:00 | 59

Neste sábado (1°), comemora-se o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1991, para proteger esta população. Apesar dos estigmas sociais, na Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), os idosos continuam trabalhando, desempenhando suas funções com experiência e dedicação.

Há 33 anos na Emlur, o encarregado do Núcleo do Valentina Figueiredo, Raimundo Nonato, ainda tem muita disposição para executar suas funções, aos 63 anos de idade. Ele recorda que começou na Emlur como agente de limpeza e já trabalhou em todas as administrações.

“O serviço é bom, temos contato com as pessoas que, por vezes, fazem elogios, porque o serviço tá sendo feito com mais frequência nessa gestão”, comenta Raimundo. Em sua equipe, há 18 pessoas. “Temos agentes fazendo a capinação, roçagem e a varrição, diariamente”, conta ele, que supervisiona o serviço.

Raimundo Nonato ainda pretende continuar trabalhando na Emlur pelos próximos anos. “A situação melhorou com a chegada do nosso prefeito Cícero Lucena, então, quero seguir nas minhas funções até o fim da gestão”, indica.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a experiência dos idosos deve ser sempre apreciada. “É uma contribuição grande ao trabalho da Emlur o fato de termos servidores com idade a partir de 60 anos, seja nas atividades administrativas ou operacionais”.

Acompanhamento em saúde – A Emlur disponibiliza aos servidores e familiares diversos serviços de saúde para garantir o bem-estar de todos. Com o público idoso, a atenção é redobrada. Há atendimento médico com clínico geral, atendimento com técnicas de enfermagem, odontológico e nutricional. No âmbito da saúde mental, há o atendimento psicossocial.

Varrição diária – Todos os dias, a agente de limpeza Maria de Lurdes chega ao Mercado Central, no Centro, às 7h, para fazer a varrição do local. Aos 61 anos de idade, sendo 28 de Emlur, foi com o trabalho de limpeza urbana que ela criou seus quatro filhos, que já lhe deram 15 netos.

Durante toda sua vida, esse tem sido o único trabalho de Maria de Lurdes, mas que a fez executar suas funções em diversos bairros de João Pessoa. “É um trabalho gratificante. Tem dia que é pesado, tem dia que é maneiro, e vamos levando. Eu gosto muito do Mercado Central e de sua movimentação”, comenta ela, que acaba de fazer seu pedido de aposentadoria.