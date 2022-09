Dia das Crianças

Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de mais de R$ 60 no preço de brinquedos

29/09/2022 | 16:00 | 22

O consumidor que vai presentear com brinquedos no Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, deve ficar atento para as diferenças nos preços para um mesmo modelo e marca. Segundo pesquisa realizada pelo Procon-JP, foi encontrada oscilação de R$ 60,01 no boneco Spide Man Hasbro, com preços entre R$ 149,99 (Casa Tudo – Av. Hilton Souto Maior, Mangabeira) e R$ 210,00 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), representando uma variação de 40,01%.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que traz preços de 253 produtos coletados em 12 estabelecimentos nesta quarta-feira (28), pesquisou produtos como bonecas e bonecos, jogos educativos, playsets, bicicletas, carros e bolas, entre outros artigos.

A pesquisa registrou, ainda, que a maior variação, 53,85%, ficou com o boneco Marvel Avengers Titan Hero 30cm Pantera Negra Hasbro, com preços entre 65,99 (Big Bompreço – Lagoa, Centro) e R$ 99,99 (Casa Tudo – Av. Hilton Souto Maior, Mangabeira), diferença de R$ 35,00.

O secretário Rougger Guerra aconselha aos pais que fiquem atentos para, além da qualidade, prestar atenção às especificações técnicas do brinquedo. “Alertamos para as diferenças nos preços, o que pode significar uma boa economia. Porém, é preciso ficar atento para a segurança da criança, observando as especificações técnicas e da idade a que se destina, informações que devem constar nas embalagens”.

Mais diferenças – Outras grandes diferenças foram encontradas no boneco JP Masks Lagartixo Hasbro, R$ 50,99, com preços entre R$ 199,00 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados) e R$ 249,99 (Hi Happy – Manaíra Shopping), variação de 25,6%; na bicicleta Aro 12 Patrulha Canina Bandeirantes, R$ 50,99, com preços entre R$ 599,00 (Lojas Americanas – Shopping Tambiá) e R$ 649,00 (Hi Happy – Manaíra Shopping), variação de 8,51%; e na Galinha Pintadinha Roma, R$ 50,09, com preços entre R$ 169,90 (Top Brasil – Centro) e R$ 219,99 (Big Bompreço – Lagoa, Centro), variação de 29,48%.

A pesquisa foi realizada nos seguintes estabelecimentos: Loja LeBiscuit (Shopping Tambiá); Lojão do Povo, Varejão dos Importados e Presentes, Casa Chang, Areia Branca, Top Brasil e Atacadão dos Presentes (Centro); Brinquedos e Presentes (Bairro dos Estados); Lojas Americanas (Shopping Tambiá); Hi Happy (Manaíra Shopping); Casa Tudo (Av. Hilton Souto Maior, Mangabeira); e Supermercado Big Bompreço (Lagoa, Centro).

Para conferir a pesquisa completa acesse o link ou o site www.proconjp.pb.gov.br.